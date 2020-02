So widersprüchlich die Zeiten, so unterschiedlich der Blick auf sie: Die hier ausgewählten Tagebuch-Autorinnen und -Autoren geben Einblick in die gegensätzlichen Lebenswelten der Zwanzigerjahre. Da schreibt Clara Brause, eine verarmte Hausfrau aus Berlin, die mit ihrer Tochter Erna gegen den Hunger kämpft. Harry Graf Kessler hingegen, kosmopolitischer Literat und Kunstmäzen, tummelt sich auf den Abendgesellschaften, Dinnerpartys und Matineen der Reichen. Auch Carl Schmitt kennt keine Not, obwohl er sich regelmäßig über sein Gehalt als Jura-Professor beklagt. Schmitt ist erzkonservativ, antisemitisch und lehnt den Parlamentarismus ab. Ganz anders der jüdische Journalist Ernst Feder: Er streitet beim Berliner Tageblatt für die Republik und engagiert sich in der liberalen Deutschen Demokratischen Partei. Der Tänzerin Marga Samletzky ist die große Politik herzlich egal: Sie tritt in Revuen und Nachtclubs auf und sorgt sich vor allem um ihr nächstes Engagement.

