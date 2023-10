"Nicht der Brahmane, nicht der Magier haben das Bedürfnis empfunden, alles, was sich ihrer Denkart nicht anschloss, ringsum aufs Allergründlichste verschwinden zu lassen. Unsere Civilisation ist die einzige, welche diesen Instinct und zugleich diese Gewalt des Mordens besessen hat; sie ist die einzige, die ohne Zorn, ohne Aufregung, im Gegentheil in dem Wahne, über alle Maßen mild und mitleidig zu sein, [...] unaufhörlich daran arbeitet, sich mit einem Horizont von Gräbern zu umgeben."

Mit diesen Worten, die nichts an Aktualität verloren haben, fasste ein Autor seine Kritik am europäischen Kolonialismus zusammen, dem man einen derart schonungslosen Blick auf dieses Menschheitsverbrechen nicht zugetraut hätte: Arthur de Gobineau. Der aus einer französischen Adelsfamilie stammende Schriftsteller und Diplomat gilt mit seinem 1853/55 in Paris erschienenen zweibändigen Werk Essai sur l’inégalité des races humaines (Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen) als Begründer der modernen Rassentheorie.