Waren schon die alten Griechen und Römer Rassisten? Mit ihrem Gerede über die "Barbaren"? Und wie steht es mit der mittelalterlichen Scheidung in Christen und Heiden? Man mag hier Früh- und Vorformen rassistischen Denkens entdecken, gewiss, doch diesen Schemata fehlte noch der biologische Impetus.

Eine erste Ahnung, welch aggressive Wucht ein solcher Biologismus hat, zeigt sich in der Idee von der limpieza de sangre, von der "Reinheit des Blutes", die im Spanien des 15. Jahrhunderts aufkam. Mit ihr erfolgte die Abgrenzung der "Altchristen" von jenen Juden und Muslimen, die zum Christentum übergetreten waren – aber eben nicht das "reine Blut", die richtige Herkunft, besaßen. 1449 wird "reines Blut" als Voraussetzung für kirchliche und staatliche Ämter vorgeschrieben. Aber erst die Aufklärung wird konsequente Rassensysteme bauen, Systeme, die die Menschheit nach vermeintlichen biologischen Kriterien in Gruppen sortiert. Ausgerechnet die Aufklärung? War sie nicht universell ausgerichtet? Gerade weil sie ein universelles Konzept verfolgte, huldigte die Aufklärung einem Klassifizierungs- und Sortierungswahn; gerade weil die Welt in der Epoche der europäischen Expansion unüberschaubar wurde, musste sie in Schachteln und Schubladen geordnet werden. Ein Blick in die gruseligen Winkel aufklärerischer Denkwerkstätten ist wenig erbaulich.