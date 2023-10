Wohl keine andere Ideologie ist in das Selbstverständnis der westlichen Moderne tiefer eingewoben als der Rassismus. Diese These impliziert zugleich eine wichtige Einschränkung: Sie versteht Rassismus als Ideologie. Es geht also nicht um den Rassismus als individuelle oder kollektive Erfahrung von Anfeindung. Diese Seite der Realität des Rassismus kann am besten von denen beschrieben und untersucht werden, die solche Erfahrungen täglich machen.

Der Rassismus ist ein integraler Teil der westlichen Moderne und ihrer Geschichte. Er ist eine dunkle Seite unserer modernen Errungenschaften, aber er ist nicht das große Andere dieser Errungenschaften: Er ist nicht das Andere der Demokratie, der Freiheit, der modernen Gesellschaft, das es angeblich immer schon gab und überall gibt. Vielmehr entstand er mit ihnen gemeinsam. Der Rassismus hat sich den Entwicklungen der Moderne angepasst und blieb stets ein Konzept zur Durchsetzung und Gestaltung der modernen Welt. Diese Seite des modernen Rassismus wird in unseren Debatten oft vergessen, übersehen oder schlicht geleugnet.