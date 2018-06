Rohstoffe Die Hauptstadt des Platins

Wer nach Marikana hineinfährt, passiert zuerst eine Einkaufsstraße, an der sich Supermärkte und schummrige Kneipen reihen. Hinter den Bahngleisen beginnt die Siedlung der Minenarbeiter. Zehntausende wohnen hier in einfachen Wellblechhütten, viele von ihnen ohne Strom und Wasser. Im Sommer heizen sich die Hütten auf, im Winter bieten sie kaum Schutz vor Kälte. Dazwischen, in den Straßen und Feldern, stapeln sich Müllberge in wilden Deponien. Philip Faigle hat den Ort besucht. Seine Bilder zeigen den Alltag der Minenarbeiter.