Gesellschaftskritik Über Wrestling

Eine bürgerliche Öffentlichkeit mag es verwundern, aber die weniger bürgerlichen Medien (Focus, Bild et cetera) haben es getreulich vermeldet: Ultimate Warrior ist tot! Das klingt in gewisser Hinsicht tröstlich, für den Nichteingeweihten fast unglaubwürdig tröstlich. Sollte es wirklich bedeuten, dass nach diesem letzten, besten, "ultimativen" Krieger die Welt keinen weiteren ertragen muss?

Nun, gemach. Der Mann, der am 16. Juni 1959 in Crawfordsville, Indiana, noch als James Brian Hellwig geboren wurde, aber schon mit Anfang zwanzig als Jim "Justice" Hellwig einen einschlägigen Ruf genoss und spätestens 1990 nur noch Ultimate Warrior genannt wurde, war kein Mann der Gewalt, sondern ein Gewaltdarsteller – nämlich das, was man in seiner Heimat einen Wrestler nennt. Wrestler sind, wörtlich übersetzt, Ringer, aber sie dürfen auch treten, würgen, vielleicht sogar spucken und beißen – jedoch alles nur zum Schein. Wrestling ist ein Sport, der gewalttätiger aussehen soll als Boxen, aber den Gegner nicht verletzen darf; ein Sport, der nach einem Drehbuch abläuft, das den Sieger von Anfang an kennt und alle Schläge, Kniffe, hinterhältigen Tricks nur zur Unterhaltung eines Publikums inszeniert, das gleichwohl johlend vor Begeisterung riesige Sporthallen füllt oder fiebernd am Fernseher hängt. Wenn Ultimate Warrior gegen den fürchterlichen Hulk Hogan (fürchterlich vor allem durch seinen Schnurrbart) oder den 213 Zentimeter großen André the Giant antrat, aber auch wenn zierliche Damen im Bikini sich giftig an die Haare gingen (jawohl, es gibt Damen-Wrestling), dann rasteten die Amerikaner aus, und es war ihnen egal oder steigerte sogar ihr Amüsement, dass die Hassexplosionen nur fingiert, von cleveren Promotern lustig entwickelt und vorgeschrieben waren. Lange bevor die scripted reality in Form getürkter Sozialreportagen eine Art von Fernsehunterhaltung wurde, gab es sie schon im Sport. Denn auch Sport ist Unterhaltung, und wenn man den Unterhaltungsauftrag ernst nimmt, führt im Grunde kein Weg am Wrestling vorbei. Vieles am modernen Fußball, erst recht am Boxsport, orientiert sich längst daran, nur dass die Fußballfans treuherziger, letztlich doofer als das Wrestling-Publikum sind und sich noch den Bären echter Feindschaften und hasserfüllter Matches aufbinden lassen. Aber das Foulspiel zum Schein, das übertrieben schmerzverzerrte Grimassieren auf dem Rasen, das genau ist Wrestling. Ultimate Warrior ist nicht tot, er lebt in der Champions League fort.