Das war meine Rettung "Als würde ich an der Schule keine Luft mehr bekommen"

ZEITmagazin: Herr Steinfest, Sie sind ein Schulabbrecher.

Heinrich Steinfest: Ich bin in Wien aufgewachsen und habe dort eine sogenannte Handelsakademie – das ist eine Art Gymnasium für künftige Krieger und Kriegerinnen des Wirtschaftslebens – besucht. Das war so eine typische Vaterentscheidung. Da wurden Sachen unterrichtet, die mir überhaupt nicht entsprachen. Aber ich war lange ein sehr angepasstes, braves Kind, das in den vorgefertigten Bahnen bleiben wollte. Meine eigentlichen Triebe, die ins Kreative gingen, hatte ich unterdrückt. Das hat viel Kraft gekostet. Irgendwann war das körperliche Unwohlsein so groß, dass ich mich für den Ausbruch entschied, obwohl das naturgemäß auf einiges Unverständnis traf.

ZEITmagazin: Was hat Ihnen den Mut gegeben, die Schule an den Nagel zu hängen?

Heinrich Steinfest 53, wurde in Albury, Australien, geboren und wuchs in Wien auf. Mitte der neunziger Jahre begann er zu schreiben, vor allem Kriminalromane, für die er mehrfach mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet wurde. Gerade erschien sein Roman Der Allesforscher (Piper). Steinfest lebt in Stuttgart.

Steinfest: Ich hatte in den letzten Monaten, in denen ich noch den Unterricht besuchte, eine Lehrerin in Deutsch bekommen, die ich von früher als strenge Englischlehrerin kannte. Sie war mir nicht sympathisch, sie war keine moderne, aufgeschlossene Frau. Aber sie hat uns zum ersten Mal wirkliche Bücher zum Lesen gegeben. Da habe ich Kafka entdeckt. Das war für mich die absolute Erfüllung. Ich hatte das Gefühl, dass da jemand kommt, der meine ganzen Ängste in Sprache fasst und der sie dadurch erträglich macht. Das ist schon merkwürdig, dass gerade diese düstere Art Literatur einem so helfen kann.

ZEITmagazin: Kafka als Lebenshilfe!

Steinfest: Ich rede gerne von Trost. Ich glaube nicht, dass der Sinn von Literatur Rat ist, sondern Trost. Ich las Kafkas Prozess. Die Dinge waren plötzlich kompakt, sie waren fest, sie hatten eine schöne Form. Ich hatte das Gefühl, meine Furcht, meine Ängste, mein Leid als eine kleine Skulptur in der Hand zu halten. Dadurch waren die Ängste nicht weg, aber gebannt. Mein letztes schulisches Referat hielt ich über Kafka, was in der Klasse zu Kopfschütteln führte, aber diese Lehrerin war begeistert. Es hatte mich selbst erstaunt, was mir da plötzlich für Gedanken gekommen waren. Das war gewiss nicht genial, aber für meine Verhältnisse war es verblüffend. Es hat mich verblüfft, es hat meine Lehrerin verblüfft, und der Rest hat halt geglaubt: Jetzt dreht er ganz durch. Als ich kurz danach, in der Schulstunde sitzend, aufgestanden bin und gesagt habe: "Ich geh jetzt runter, ich meld mich ab, es geht nicht mehr", da hat es zu der erwarteten Ablehnung meines Umfelds geführt, aber nicht bei dieser einen Lehrerin. Sie sagte zu mir: "Sie brauchen die Schule nicht. Sie werden das auch ohne Matura schaffen." In so einem Moment so etwas zu hören und auch noch von einer so konservativen Lehrerin, das hat gutgetan und mir Kraft gegeben.

ZEITmagazin: Wie lange hätten Sie denn bis zur Matura durchhalten müssen?

Steinfest: Ein paar Monate.

ZEITmagazin: Das heißt, es war schon auch ein ostentativer Akt. Man hätte ja auch sagen können: "Reiß dich zusammen, muss ja nicht alles Spaß machen, in drei Monaten hast du es hinter dir!"

Steinfest: Klar, das haben mir meine Schulfreunde auch geraten: "Schummel dich da doch durch." Trotzdem hatte es nichts mit Protest zu tun. Ich wollte auch nicht meine Mutter kränken oder Probleme bereiten, aber ich konnte es ihr nicht ersparen. Es war ein Gefühl, als würde ich an der Schule keine Luft mehr bekommen, nur noch durch ein dünnes Röhrchen atmen. Vielleicht kann man das nachvollziehen, dass man etwas Bestimmtes auch nicht mehr die letzten Meter machen will. Lieber dann die Konsequenzen tragen.

ZEITmagazin: Hat Ihnen die Matura später gefehlt?

Steinfest: Nein. Ich wurde nie danach gefragt. Ich wusste, ich wollte Künstler werden, aber es war nicht so gedacht, meine Künstlerbiografie mit einer Verweigerung zu starten. Ich habe dann viele Brotberufe ausgeübt, weil ich von der Malerei nicht leben konnte. Ich habe Kinder betreut, auf dem Bau gearbeitet und geputzt. Ich bin bis heute ein begeisterter Putzer. Nicht alle diese Berufssituationen waren erquicklich, manche allerdings lehrreich. Vieles davon floss später in meine Geschichten ein, um dort ebenfalls Skulptur zu werden.

ZEITmagazin: Sie haben erst gemalt. Warum sind Sie zum Schreiben gewechselt?

Steinfest: Ich habe die Malerei sehr exzessiv betrieben, aber ich hatte begonnen, mich zu wiederholen. Man merkt das, wenn man sich fragt: Wie viele Bilder in dem Stil kann ich jetzt noch malen? Das fällt dem, der sehr erfolgreich ist und seine Arbeiten ständig verkauft, vielleicht nicht so auf. Aber wenn sich die Bilder bei einem stapeln, sieht man schnell, wie sie sich gleichen. Als die Frustration der Wiederholung in der Malerei zunahm, war das Schreiben meine Fluchtmöglichkeit.

