Stilkolumne Silberstreif

Wenn man etwas Silbernes trägt, hat dies vor allem den Grund, dass man auf keinen Fall übersehen werden möchte. Michael Jackson zum Beispiel war ein Spezialist in Sachen silberne Kleidungsstücke. Legendär sind seine silbernen Socken. Silberne Socken! Daran kann nun wirklich niemand vorbeigucken, oder? Oder das hautenge silberne Kleid, das Marlene Dietrich bei ihren letzten Auftritten trug. Bei silbernen Kleidern denkt man schnell an die glamourösen zwanziger Jahre, die wie kaum ein anderes Jahrzehnt Wohlstand und Optimismus symbolisieren. Auch die futuristischen Designer der sechziger Jahre wandten sich dem Silberlook zu. Da silbernes Material als hitzeabweisende Beschichtung von Raumanzügen verwendet wurde, stand es bald als Synonym für Innovation und Zukunft.

Auch gegenwärtig ist in der Mode die Lust auf Silber wieder groß, in den Kollektionen blitzt und blinkt es überall. Sarah Burton beispielsweise ließ für Alexander McQueen die Models in silbernen Minikleidern und mit Silberfuchsschwänzen behängt antreten. Hussein Chalayan kleidet die Frau diesen Sommer in bodenlange silberne Roben, und bei Dorothee Schumacher gibt es silberne Sandaletten, die alle Blicke auf sich ziehen, ganz egal, was die Frau sonst noch trägt.

Nun leben wir allerdings nicht in einer Zeit, die nach Höhenflügen schreit. Warum sollte die Mode jetzt zum Mond fliegen? In Wahrheit fänden wir es ja schon ganz okay, wenn es auf der Erde für uns noch eine Weile gut weitergeht. Die silbernen Kleider von heute sind keine optimistische Botschaft für die Gesellschaft mehr, sondern eine Ich-Botschaft. Man will mehr glitzern als alle anderen, denn der Wettbewerb wird härter.

Seit die Mode ein Kostümball geworden ist, auf dem nur der auffälligste Look gewinnt, wird aufgerüstet. Wer nicht an den Rand geraten will, panzert sich silbern. An Silber kommt niemand vorbei – wer es trägt, muss damit rechnen, dass tatsächlich hingeguckt wird. Man sollte dann auch Blicke ertragen, die ganz nah rangehen. Bei Michael Jackson konnte man bei genauer Prüfung erkennen, dass es sich bei den silbernen Socken in Wahrheit um einfache Tennissocken handelte, die mit Pailletten gespickt waren. So etwas konnte eben nur ein Michael Jackson tragen.

Nicht alles, was glänzt, ist Gold: Silberne Schuhe von Dorothee Schumacher für 369 Euro