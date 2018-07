Ich habe einen Traum Barry Manilow

Zu den Träumen und Albträumen meiner Kindheit bin ich zurückgekehrt, als ich vor ein paar Jahren einmal in Williamsburg spazieren ging. Dieser heute so hippe Teil von Brooklyn, der inzwischen fast so teuer wie Manhattan ist, war früher ein Slum – und mein Zuhause. Von dem neuen Williamsburg war ich nicht allzu beeindruckt. Es sah dort immer noch ziemlich ungepflegt aus, und ich bin sogar in einen Hundehaufen getreten. Mein Geburtshaus stand noch. Eigentlich war alles wie früher, nur viel teurer. Als Kind träumte ich jede Nacht davon, diese Gegend hinter mir zu lassen. So schick es heute sein mag, damals war es die Hölle.

Barry Manilow 70, wurde in den siebziger Jahren mit Hits wie Mandy, Can’t Smile Without You und Copacabana (At The Copa) zum Weltstar und hat inzwischen mehr als 80 Millionen Alben verkauft. Soeben veröffentlichte Manilow das Album Night Songs, auf dem er 16 bekannte Jazz- und Popsongs singt

Ich komme aus dem Nichts, aus der Armut. Ich wollte immer die Brooklyn Bridge überqueren, hinein nach Manhattan, wo ein besseres Leben lockte. Aber die Silhouette mit den Wolkenkratzern schien Millionen Meilen entfernt. Meine Eltern waren zwar sehr liebevoll, aber immer mit dem täglichen Kampf beschäftigt, genug Essen für die Familie zusammenzubekommen. Mit 21 heiratete ich, meine Frau und ich zogen in ein winziges Apartment in Greenwich Village. Das war ein Traum.

Als mein erstes Album erschien, war ich dreißig. Dieses Debüt war eher ein Zufallsprodukt. Ich hatte Songs geschrieben, um sie an andere Sänger zu verkaufen. Aber die Plattenfirma schlug vor, sie unter meinem Namen zu veröffentlichen. Die Platte war zwar kein Bestseller, aber ich durfte eine zweite machen. Als die fertig war, beschwerte sich der Chef des Labels, Clive Davis, dass schon wieder überhaupt keine Hits auf der Platte seien. Ich wurde in sein Büro gerufen, wo er mir einen obskuren Rocksong namens Brandy vorspielte und vorschlug, den aufzunehmen. Ich lehnte ab, schließlich sah ich mich als Songwriter. Nur um meine Ruhe zu haben, nahm ich dann doch noch eine Version auf, die vollkommen anders klang, langsamer und mit verändertem Text: Mandy. Der Rest ist Geschichte.

Doch das Berühmtsein, von dem ich so lange geträumt hatte, hat mich damals zum Schlechten verändert. Ich war ein wandelnder Albtraum. Als Star fühlt man sich wie ein Herrscher, alle anderen sind Lakaien, die es dir recht machen müssen. Letztlich ist diese Sichtweise nur ein Ausdruck von Angst, aber das dämmert einem erst, wenn man länger dabei ist. Wenn alle bemüht sind, dir in den Hintern zu kriechen, dauert es eine Weile, bis du merkst, wie schlimm das ist. Ich erinnere mich an einen Abend, an dem ich auf der Terrasse meiner neuen Villa in Florida im Schaukelstuhl saß. Drinnen lief eine fröhliche Party. Plötzlich ging mir auf, dass alle Anwesenden von mir bezahlt wurden: meine Köche, Assistenten, Musiker, Hausmeister, Plattenfirmenleute, Anwälte. Ich fragte mich, wo eigentlich meine richtigen Freunde abgeblieben waren.

An diesem Abend rief ich zum ersten Mal seit vielen Jahren meine Familie und meine alten Freunde in Williamsburg wieder an. Diese Menschen wiederzufinden war wie ein Traum. Sie gaben mir meine Bodenhaftung zurück. Viele alte Freunde hatte ich in der Zwischenzeit allerdings für immer verloren. Das war eine Warnung für mich.