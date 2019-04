Deutschlandkarte Nagelstudios

Finger- und Fußnägel mit Glitzer zu verzieren ist eine vergleichsweise junge Disziplin der Kosmetik. Als die Mode vor etwa zehn Jahren aufkam, waren die Gründerinnen der Studios oft Alleinunternehmerinnen, die sich aus der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig machten. Vielleicht haftet dem Gewerbe auch deshalb – so hartnäckig wie dem Fingernagel das Glitzersternchen – der Ruf an, nicht so etepetete zu sein wie die Kosmetik für andere Körperregionen, eher ein bisschen unterschichtig, RTL-2-artig. Das könnte sich auf der Karte darin zeigen, dass die vergleichsweise arme Stadt Chemnitz an zweiter Stelle der Statistik liegt und reiche Städte wie Hamburg und München erst weit hinten kommen. Aber vor Chemnitz liegt noch Trier, und Berlin, dem man kaum nachsagen kann, reich zu sein, hat nur wenige Nagelstudios. Die meisten Freundinnen und Freunde hat die Verschönerungstechnik also abseits der ganz großen Städte. In denen ist man wohl überzeugter als anderswo, dass es Schöneres gibt als schöne Nägel.

Quelle: Telefonbuch.de, Recherche Dennis Deuermeier