Deutschlandkarte Bäckereien gesucht

Bäckereien machen gemeinhin wenig Reklame für sich selbst, sie fristen oft ein im Stadtbild unauffälliges Dasein. So ist es leicht möglich, jahrelang in einer Straße zu wohnen, ohne zu wissen, dass es nur ein paar Ecken weiter einen richtig guten Bäcker gibt. Noch. Heute, da Bäckereien langsam aussterben, die nicht zu einer Kette gehören und mehr können, als gefrorene Teiglinge in den Ofen zu schieben, braucht man dringend ein Verzeichnis der guten Bäcker. Ein solches wollen wir schaffen. Und weil wir nicht selbst durch jede Straße fahren können (wir sind nicht Google Street View), braucht die Deutschlandkarte Ihr Wissen: Wo in Ihrer Nähe gibt es noch einen Bäcker, der richtig backt? Tragen Sie dieses Geschäft in die unten stehende Eingabemaske ein, damit sie hoffentlich bald schon anspruchsvolle Brötchenhungrige froh macht. Der Bäcker muss übrigens nicht unbedingt ein Biobäcker sein. Aufs Selberbacken kommt es uns an. Erst mal wollen wir nur die Bäckereien retten, nicht gleich die ganze Welt.