Europawahl Europa, ein Gedicht

Johnny Ceres Jr – Niederlande – Volkskrant Magazine





JOHNNY CERES JR Jahrgang 1970, hat eine wöchentliche Gedicht-Kolumne in der niederländischen Zeitung Volkskrant. Die Veröffentlichung seines ersten Gedichtbandes steht kurz bevor

Wij van boven op elkaar

Zijn toch niet van ijzer om ijzer

Maar van naar binnen glippen

Terwijl even niemand kijkt.





Wir, die van Dicht-an-dicht

Heißen trotzdem nicht van Eisen-um-Eisen

Sondern van Schnell-reingeschlüpft

Wenn gerade keiner hinsieht.





Michael Stavarič – Österreich– Falter

MICHAEL STAVARIČ wurde 1972 in Tschechien geboren und lebt in Wien. Sein jüngster Roman Königreich der Schatten erschien bei C. H. Beck. Er arbeitet außerdem als Kolumnist, Kritiker und Kinderbuchautor

Kaum schließ ich die Augen denk ich mir



dass ich da genau reinpasse

in dich mein liebes Österreich und alles ist gut

für zehn zwölf dreizehn Atemzüge

Kaum wieder wach werde ich gefragt ob ich einen Nachruf schreiben werde

auf dich mein liebes Österreich und höre mich sagen

Ja ja oh ja das hat mir dann wirklich Angst gemacht

Dimitris Dimitriadis – Griechenland – ViMagazino

DIMITRIS DIMITRIADIS 1944 in Thessaloniki geboren, studierte Theater und Film in Brüssel. Er ist ein international bekannter Autor. Seine Werke wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt

Η κρίση για την Ελλάδα δεν είναι ίδια με τις άλλες χώρες.

Όλοι το λένε, όπως κι αν το λένε, συνιστά το λίκνο τής Ευρώπης.



Η Ευρώπη να στοχαστεί τις καταβολές της και να αναστοχαστεί τις αξίες της.

Nα δει στην Ελλάδα, και η Ελλάδα στην Ελλάδα το οδυνηρό παρόν, την πρώτη ύλη για ένα νέο λίκνο.





Die Krise bedeutet für Griechenland nicht dasselbe wie für andere Länder.

Alle sagen es, wie auch immer sie es sagen: Griechenland ist die Wiege Europas.

Europa sollte sich auf seine Ursprünge besinnen, sich seiner Werte neu bewusst werden.

Es sollte in Griechenland – wie seinerseits Griechenland in seiner qualvollen Gegenwart – das Rohmaterial für eine neue Wiege sehen.

Saša Stanišić – Deutschland – ZEITmagazin

SAŠA STANIŠIĆ wurde 1978 in Bosnien geboren und lebt heute in Hamburg. Sein neuer Roman Vor dem Fest wurde kürzlich mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet

Die Geheimnisse sind wir los. Abgegeben, wie unsre gut gebauten Waffen,

unfreiwilliger. Schütteln Babys, verliert Bayern ein Spiel, wir sind bischofs-

residenzschön. Wetten, dass unser Bier übernimmt, ein Denkmal für Erwin

Rommel, unsre Epen, unsre Migranten am Theater, unsre russische Energie.

Don Paterson – Großbritannien– The Observer Magazine

DON PATERSON wurde 1963 in Schottland geboren, er lebt in Edinburgh und unterrichtet an der St.-Andrews-Universität. Paterson ist außerdem Jazzmusiker. Neben zahlreichen Auszeichnungen bekam er 2010 die Queen’s Gold Medal for Poetry

What country? And you try being so far adrift

in this weather. Still, we have our two-edged gift

of tongues to watch, and tongues we find to sing

of London’s Babylon, Skye’s Wyoming.





Welches Land? Und versucht ihr doch mal, so weit draußen dahinzutreiben

in diesem Wetter. Doch wir müssen unsere zweischneidige Gabe,

in fremden Zungen zu reden, im Zaum halten, und lassen unseren Zungen freien Lauf, um zu besingen

Londons Babylon, Skyes Wyoming

Valerio Magrelli – Italien – Il Venerdì di Repubblica

VALERIO MAGRELLI kam 1957 in Rom zur Welt. Schon mit seinem ersten Gedichtband, den er mit 23 veröffentlichte, erregte er Aufsehen. Magrelli ist außerdem Übersetzer und Herausgeber

Su un’aria del "Turco in Italia" di G. Rossini



Cara Italia, alfin ti miro.

Vi saluto, amiche sponde.

Riposa tutta quanta la Penisola

avvolta da una trepida collanadi affogati. Ognuno di loro è una briciola

fatta cadere per ritrovar la strada.

Ma i pesci le hanno mangiate e i clandestini,

persi nel mare senza più ritorno,

vagano come tanti Pollicini

seminati nell’acqua torno torno.





Nach einer Arie aus Il Turco in Italia von G. Rossini

Teures Italien, endlich sehe ich dich.

Ich grüße euch, ihr freundlichen Gestade.Die ganze Halbinsel ruht,

umgeben von einer zitternden Kette

Ertrunkener. Jeder von ihnen eine Brosame,

fallen gelassen am Wegesrand.

Doch die Fische haben sie gefressen, und die Illegalen,

verloren im Meer ohne Wiederkehr,

irren wie unzählige Däumlinge umher,

ins Wasser gesät rundum die Gestade.

Shpëtim Selmani – Kosovo – Kosovo 2.0

SHPËTIM SELMANI 1986 in Priština geboren, ist ausgebildeter Schauspieler und Mitbegründer des modernen Theaters Po-Po in Ferizaj. 2011 erschien sein Gedichtband Poezi

Në ditën e parë u krijua gjaku,



në ditën e dytë vdekja,

në ditën e tretë u tha diçka për dashurinë

dhe pastaj nuk pati asnjë ditë për njerëzit.





Am ersten Tag wurde das Blut erschaffen,

am zweiten Tag der Tod,

am dritten Tag war von Liebe die Rede,

dann war kein Tag mehr übrig für die Menschen.

Jürg Halter – Schweiz – Das Magazin

JÜRG HALTER wurde 1980 geboren und lebt in Bern. Zuletzt erschien von ihm der Gedichtband Wir fürchten das Ende der Musik (Wallstein Verlag). www.juerghalter.com

Die Neutralität ein enthemmter Käse

gedeihend in goldenem Bankschließfach

im Schatten schokoladegetränkter Berge

wird jedes Klischee zur schreienden Realität: Pro Helvetia.



Maud Vanhauwaert – Belgien – De Morgen Magazine

MAUD VANHAUWAERT wurde 1984 geboren. Sie ist Schriftstellerin und Text-Performerin. Ihr Debüt-Gedichtband erschien 2011. Im folgenden Jahr vertrat sie Belgien bei der Poetry-Slam-Weltmeisterschaft in Paris

Klein, maar met een centrale ligging

en veel uitzicht. België is een huis

met vele kamers – er wordt geschuifeld en geschoven –

achter gordijnen waarin gans Europa bolt.





Klein, aber in zentraler Lage

und mit guter Aussicht. Belgien ist ein Haus

mit vielen Kammern – es wird gerückt und umgeräumt –

hinter Vorhängen, gebauscht von ganz Europa.

Murat Menteş – Türkei – Radikal

MURAT MENTEŞ kam 1974 in Istanbul zur Welt und ist Autor viel beachteter Romane und Gedichte. 2009 wählte ihn der türkische Schriftstellerverband zum Autor des Jahres. Er ist außerdem als Kolumnist und Drehbuchautor tätig



Türk mutfağından yükselen yemek kokularını duyan uzaylılar

Mevlana’nın şiirlerini, Mevlevi müziğini işiten uzaylılar

İstanbul Boğazı’nın, kubbelerin, gencecik gülüşlerin parlaklığını gören uzaylılar

"Tüm bu sinyaller dünyadan geliyor da, tam olarak nereden?" diye sordular.

İçlerinden biri cevabı yapıştırdı: "Nereden olacak, tabii ki Avrupa’dan!"

Außerirdische, die dampfende Gerüche aus türkischen Küchen vernehmen

Außerirdische, die den Gedichten von Mevlana, der Mevlevi-Musik lauschen

Außerirdische, die den Glanz des Bosporus, der Moscheekuppeln und des jugendlichen Lächelns sehen, fragen:

"All’ diese Signale, sie kommen zwar von der Erde, aber von wo genau?"

Einer von ihnen antwortet sogleich: "Na woher wohl, aus Europa natürlich!"



Übersetzungen: Sophie Zeitz Ventura, Sabine Laas, Waltraud Hüsmert, Joachim Röhm, Jürgen von Rutenberg, Özlem Topçu