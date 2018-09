Liebeskolumne Muss sie ihm ihr Handy geben?

Die Frage: Rita hat ihr Smartphone auf dem Tisch liegen lassen, als sie im Restaurant zur Toilette ging. Ihr Freund Harry hat nur herausfinden wollen, ob das WLAN im Lokal funktioniert. So ist er an ihre E-Mails geraten und hat eine Nachricht von Ritas früherem Freund gefunden, die ihm verdächtig scheint, weil Rita stets sagt, die Beziehung sei beendet. Er versucht gerade, die Korrespondenz zu verfolgen, als Rita zurückkommt und ihr Handy wiederhaben will. Harry hält es fest und will erst klären, was da hinter seinem Rücken passiert. Erst als ihn Rita anschreit, lässt er los. Auf der Heimfahrt gibt es eine heftige Debatte. Harry besteht darauf, dass ihm Rita den E-Mail-Wechsel weiterleitet. Rita findet das übergriffig, überlegt aber doch nachzugeben, da sie ja nichts zu verbergen hat.