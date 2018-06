Anlässlich der bevorstehenden Europawahl befassen wir uns mit dem Lieblingsgemüse der Europaskeptiker, der Gurke. In der Politik geht es um Gefühle. Versuchen wir es trotzdem mit Argumenten: Die viel kritisierte EU-Verordnung zur Gurkenkrümmung ist seit fünf Jahren nicht mehr in Kraft. Seither legt die EU keine Güteklassen mehr für Gurken fest, und eine krumme Gurke ist so viel wert wie eine gerade. Allerdings nehmen die fünf Supermarktketten, die sich in Deutschland rund 90 Prozent des Marktes teilen, den Bauern trotzdem nur gerade Gurken ab. Die krummen landen auf dem Müll, aus dem einfachen Grund, dass sie sich nicht so leicht in Kisten verpacken lassen. Gegen diese Lebensmittelverschwendung könnte die EU was machen, aber das erkläre mal einer den Wutprofessoren von der AfD.

Was kann man nun mit diesen geraden Gurken anfangen? National denkende Köche entscheiden sich vielleicht für einen klassisch deutschen Salat, indem sie die Gurken in Sahne baden, eine wunderbare Beilage zu Wurst. Wer keine Angst vor Überfremdung hat, versucht es mal mit einem Gurkensalat nach chinesischem Rezept. Dazu werden die ungeschälten, gewaschenen Gurken zunächst – andere Länder, andere Sitten – mit einem flachen Gegenstand geschlagen, bis sie längs in drei oder vier Teile auseinanderbrechen. Man kann dazu ein breites Messer oder ein Schneidbrett nehmen. Eine konstruktive Möglichkeit, mal ein bisschen Dampf abzulassen, und die Gurke schmeckt weniger wässrig. Die Enden abschneiden. Die Gurkenteile am besten diagonal in 2 cm große Stücke schneiden. In eine Schüssel geben. Knoblauch zerdrücken und auf die Gurken geben. Ein Dressing anrühren aus Sojasauce, Essig, Zucker, Sesamöl und Chili, über dem Salat verteilen und eine halbe Stunde ziehen lassen. Vor dem Servieren Sesam darübergeben.

Chinesischer Gurkensalat (für 4 Personen)

Zutaten – 4 Gurken, ½ Knoblauchzehe, 2 EL Sojasauce, 1 EL Essig, 1 EL Zucker, 1 TL Sesamöl, ½ Chilischote (ohne Kerne, geschnitten), weiße Sesamsaat (ohne Fett in der Pfanne geröstet)