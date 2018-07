Sowohl der Anbau von Cannabis als auch die Herstellung synthetischer Drogen hat recht populäre filmische Vorbilder: die Komödie Grasgeflüster (Gras) und die amerikanische Fernsehserie Breaking Bad (Methamphetamin). In beiden Fällen wird jemand aus Geldnot zum Drogenhersteller, ohne vorher ein krummes Ding gedreht zu haben. Vielleicht spielt das ja eine Rolle für das Selbstbild dieser Kriminellen: "Wir sind die Guten, die mit Kinderstube und Grips." Wobei Cannabis anzubauen einfach ist, das kriegt der Dümmste hin. Ein Chemielabor aufzubauen ist bedeutend schwieriger. Vielleicht erklären sich so die voll krassen Unterschiede zwischen den Bundesländern. In den Ländern, die für ihren guten Chemieunterricht berühmt sind, Baden-Württemberg, Sachsen und Bayern, sind die Drogenküchen beliebt. In Ländern mit Abitur für jedermann (NRW, Berlin, Saarland) überwiegt die Cannabis-Produktion. Wer will, kann sich also Pisa-Studien sparen und einfach bei der Polizei anrufen.