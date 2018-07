Die großen Fragen der Liebe Wenn es kein Flirt ist, was ist es dann?

Die Frage: Michael und Hanne sind seit Jahren zusammen und verstehen sich meistens gut. Wenn nur diese verflixte Frage nicht wäre, ob Michael zu anderen Frauen nur freundlich ist – was er behauptet. Oder aber flirtet, sobald er eine Gelegenheit dazu hat – wie Hanne es immer wieder empfindet. Sie schlendern beispielsweise in einer Ausstellung von Vitrine zu Vitrine. Immer wieder steht eine hübsche junge Frau neben ihnen, die wie zufällig vor der nächsten Vitrine wartet, wenn sie kommen. Sie lächelt Michael zu, dieser lächelt zurück. "Wenn es ein Mann wäre oder eine alte Dame – kein Problem", sagt Hanne. "Aber so, wie die gelächelt hat und du sie anstrahlst: Das kränkt mich." – "Ich flirte nicht", sagt Michael, nun seinerseits beleidigt. "Ich werde doch noch höflich sein dürfen!"