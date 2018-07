Jaguar F-Type S Cabriolet Von A nach B

Bevor ich den Startknopf drücke, gehe ich sicher, dass sich weder Kleinkinder noch schreckhafte Erwachsene in der Nähe aufhalten. Derart eruptiv erwacht der Motor und röhrt auch ohne Tritt aufs Gas in die oberen Drehzahlen, dass ich das Verdeck lieber noch geschlossen halte. Die armen Nachbarn.

Eigentlich gelten lärmende Autos als akustisches Kennzeichen tiefergelegter Vorstädter; ein archaisches Selbstbehauptungsritual in unserer komplexen Welt. Doch Jaguar hat diesen Sound erfolgreich zum neuen Markenkern gemacht und frohlockt: "It’s good to be bad." Vielleicht eine Art Befreiung, nachdem die britische Traditionsmarke in der Vergangenheit arg gezähmt wurde. Die Jahre unter der Regie von Ford brachten eher eigenschaftslose Modelle hervor. Dabei war der Jag früher eine Art Nationalheiligtum, etwa der E-Type, der im New Yorker MoMA sogar als Kunstwerk ausgestellt wird. Mittlerweile gehört Jaguar zum indischen Tata-Konzern, der das Profil offenbar wieder schärfen will. Genug der kommoden Höflichkeiten. In der Jaguar-Werbung greifen anzugtragende Bösewichte, angeführt von Ben Kingsley, nach der Weltherrschaft – und nach dem Lenkrad eines F-Type.

Wie bad werden wir nach Bad Saarow kommen? Auf jeden Fall mit leichtem Gepäck. Normalerweise bemisst sich das Ladevolumen dieser Fahrzeugklasse in Golftaschen. Doch in den Superschurkenkofferraum des Cabrios passen nicht einmal zwei Trolleys mit Kabinenmaß. Zahnbürste und Kreditkarte müssen genügen für ein Wochenende. Oder man schickt das Gepäck voraus wie bei einer Rallye. Aberwitziges Detail: Unter der Heckklappe findet sich eine Reißleine, mit der Eingeschlossene sich befreien können.

Doch läuft diese Rennmaschine erst einmal, will man natürlich wissen, was geht. Keine Frage, wir treffen deutlich früher ein, als das Navi berechnet hat, dabei haben wir dem Monolog des Hauptdarstellers zugehört. Sein selbstverliebtes Dröhnen, sein giftiges Fauchen, die sprotzenden Fehlzündungen. Und ja: Er fährt wie auf Schienen. Aber dann ist es doch eine Wohltat, nach 70 Kilometern den Motor abzustellen und zu bemerken, dass es auch noch andere Dinge auf der Welt gibt. Eine leichte Brise weht über den Scharmützelsee. An der Promenade schnattern die Enten. Herrlich, dieser Frieden.