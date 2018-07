Es gibt unter Soziologen die These, dass insbesondere Akademikerinnen und Akademiker sich gerne ins esoterische Milieu begeben oder ins Yoga-Studio. Diese Deutschlandkarte widerspricht der These zumindest nicht. Yoga-Studios sind eindeutig dort in der Mehrheit, wo es ein Studiertenpublikum gibt, in Göttingen und Heidelberg vor allem. Das sind Städte, die für ihre geisteswissenschaftlichen Fakultäten berühmt sind. Und sie gelten nicht gerade als die hektischsten unter den Großstädten. Die Sehnsucht nach Ruhe scheint nicht im Verhältnis zu stehen zum Lärm auf den Straßen. Auffällig ist außerdem, dass im Norden der Hang zum Meditieren deutlich weniger verbreitet ist. Man hat es dort ja auch nicht so mit dem Beten in Kirchen, vielleicht ist das eine Ursache. Yogistische Wüste ist das Ruhrgebiet. Wenn dort jemand mal mehr balance zwischen work und life sucht, dann geht er nicht ins Yoga-Studio, sondern zum Büdchen.