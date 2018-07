Bis zum WM-Finale ist es zwar noch eine gute Woche – aber unsere Favoriten stehen bereits fest:

1. Die boys und girls, die an der Hand der Spieler in die Stadien einlaufen. Jedes dritte dieser Kinder sieht aus wie Diego Maradona. Was nicht überrascht, denn die Plätze werden über ein McDonald’s-Preisausschreiben verlost. Teilnahmebedingung ist ein Foto, das das Kind "in Bewegung" zeigt, vermutlich um sicherzustellen, dass es den Sprint auf den Rasen unbeschadet übersteht. Dort dürfen die pausbäckigen Kleinen dann zur Nationalhymne ihren Kugelbauch in die Kamera halten. Das ist schon in Ordnung, liebe Kinder, lasst euch bloß nicht vom Diätwahn der Erwachsenen anstecken, aber falls ihr davon träumt, eines Tages selbst in so ein Stadion einzulaufen, dann ist euch schon klar, dass ihr diesen Traum tief in eurer Süßigkeitenkiste vergraben könnt, ja? Nur damit es keine Tränen gibt.

2. Die riesigen, riesigen Oberarme von Jogi Löw. Sie sehen toll aus. Aber sie lenken auch von den so wunderbar relaxten Ausführungen des sonnigen Schwarzwälders ab, weil fett wie ein Elefant eben auch die Frage im Raum steht: Wozu braucht ein Fußballtrainer so einen Bizeps? Wozu braucht überhaupt irgendein Mann jedweden Alters so einen Bizeps?

3. Die adidas-Trikots. In den neunziger Jahren waren sie so überladen mit Details, als hätten die Herzogenauracher Designer einfach nicht mit dem Designen aufhören können. Vielleicht weil es in Herzogenaurach sonst nicht viel anderes zu tun gibt, als hier noch eine Raute, da noch ein Abnäherchen hinzuzufügen. Dann kam eine Phase der Einfachheit, und die Augen konnten sich erholen. Diese Phase ist vorbei. Jetzt sind die Trikots wieder übersät mit Schulterflügelchen und Bündchen und sinnlosen Streifen, und die Spieler sehen aus wie kleine Jungs im Pyjama, die spätnachts noch ins Wohnzimmer stolpern, weil sie einfach nicht einschlafen können, wenn Fußball läuft. Ja hallo, kleiner Mesut, darfst du denn in deinem Alter so lange aufbleiben?

4. Rihanna, Klose, Uhlsport, Iran: Dass sich die R&B-Sängerin Rihanna beim Fußballgucken in den zurückhaltenden Miroslav Klose verlieben würde, war so wenig abzusehen wie die Allianz der iranischen Mannschaft mit dem Balinger Ausrüster Uhlsport. "My Nigga Klose", twitterte Rihanna jedenfalls nach Kloses Tor-Rekord, was ungefähr heißen soll, dass die exaltierte Entertainerin den scheuen Stürmer als einen der Ihren betrachtet. Was die alle aneinander finden? Keine Ahnung. Fußball verbindet eben doch.



