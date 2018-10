Harald Martenstein Über Rassismusvorwürfe und das Prinzip der Ironie

Der Comedian Marius Jung aus Köln ist schwarz. Seine Eltern sind weiß. Er wurde nicht adoptiert, sondern kam, wie er schreibt, als "Ergebnis eines Fehltritts" auf die Welt. Darüber, wie man als schwarzer Deutscher in Deutschland lebt, hat er ein satirisches Buch geschrieben. Er wählte den Titel: Singen können die alle! Handbuch für Negerfreunde.

Marius Jung schreibt in seinem Handbuch: "Natürlich ist mir die rassistische Bedeutung des Begriffes ›Neger‹ klar. Ich gehe davon aus, dass Sie mit dem Prinzip der Ironie vertraut sind." In dem Buch beschreibt er, recht lustig, einerseits den versteckten Rassismus, der ihm nicht selten begegnet, andererseits seinen Ärger über den "rührenden Kinderglauben" der "Sprachpolizei". Auf dem Titelbild, einer Montage, zeigt er sich selbst als muskelbepackten nackten Adonis mit einer großen Schleife vor dem Geschlechtsteil. Aha, er spielt also mit Klischees. Humoristen tun das recht oft. Außerdem ist es das Ziel eines Buchcovers, aufzufallen.

Ich bin fast vom Hocker gefallen, als ich las, dass Marius Jung einen Negativpreis für besonders schlimmen Rassismus bekommen hat. Verliehen wird der Preis vom Studentinnenrat der Universität Leipzig, Referat für Gleichstellung, Lebensweisenpolitik und Tralala. Mit dem Preis soll "die Sichtbarmachung und das Empowerment von marginalisierten Meinungen und Empfindungen gefördert werden, welche im Vergleich zur patriarchal geprägten Mehrheitsgesellschaft ...", also, wer diesen Text ohne Sodbrennen zu Ende lesen kann, dem spendiere ich einen Mohrenkopf. Ich gehe davon aus, dass Sie mit dem Prinzip der Ironie vertraut sind.

Die Vorstellung, dass vermutlich zumeist schwanenweiße Jungs und Mädels in Deutschland einen rabenschwarzen Künstler wegen Rassismus an den Pranger stellen, nur weil dieser schwarze Bengel sich die Frechheit erlaubt, so etwas ihren deutschen Quadratschädel Überforderndes wie Satire und Sarkasmus zum Einsatz zu bringen, hat etwas Gespenstisches, oder? Das Cover kann man missglückt finden, wer es rassistisch findet, hat vor allem ein Bildungsproblem. Man muss alles im Kontext sehen, habt ihr denn in der Schule nicht eine Minute aufgepasst, ihr Leipziger Gendergenies? Als Nächstes könnt ihr euren Preis posthum dem Dramatiker Arthur Miller geben, Hexenjagd ist ja wohl eindeutig ein frauenfeindlicher und sexistischer Titel. Geht bloß nie in einen Tarantino-Film, diese Filme sind so vieldeutig, da fliegt euch die patriarchal geprägte Schädeldecke weg.

Dann habe ich mich beruhigt und bitte die Leipziger Gleichstellungsprinzessinnen auch um Entschuldigung für meine Grobheit. Die sind auch Opfer. An den Schulen wird ja nichts mehr gelernt. Um in Deutsch das Abi zu bestehen, reicht es wahrscheinlich, die Zeichentrickfiguren Wum und Wendelin unterscheiden und einen der beiden Namen richtig schreiben zu können. Solche Studenten sind das Ergebnis. Apropos Neger: Aus den Kinderbüchern von Otfried Preußler ist nicht nur das Wort "Neger" vom Verlag gestrichen worden, sondern auch, was weniger bekannt ist, das Wort "wichsen". Bei Preußler heißt Schuheputzen "wichsen". Da könnten die Kinder vielleicht auf die Idee kommen, der Schuh besitze einen, zumindest marginalisierten, Penis. Und der Räuber Hotzenplotz masturbiere seinen Schuh, gemeinsam mit der kleinen Hexe. Wenn die Kinder nicht mehr lernen, dass Texte je nach Kontext und Entstehungszeit verschiedene Bedeutungen haben können, bleibt am Ende als Arbeitsplatz natürlich nur das Leipziger Referat für Gleichstellung.

Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.

