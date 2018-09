Die Welt auf der Couch "Moskau ist ein Großraumbüro"

"Einmal kam der Topmanager eines großen Staatsunternehmens zu mir, und ich versuchte, mit ihm seine Vergangenheit abzuklopfen, Situationen zu durchleben, die schmerzhaft waren. Das war mit ihm kaum möglich, da war viel Scheu, viel Ignoranz, der Versuch, negative Gefühle zu vermeiden, indem er mit mir feilschte, wir sollten uns in der Mitte treffen. Das ist typisch, die meisten meiner Klienten wollen sich nicht richtig auf eine Therapie einlassen. Sie sagen: Sorgen Sie dafür, dass ich mich besser kontrollieren kann und mich weniger spüre. Sie suchen nach einer Art seelischen Anästhesie, dabei führt das noch weiter in die Sackgasse. Aber sie merken auch, dass ihnen etwas fehlt: Wärme. Die ist in Russland nicht leicht zu finden, der Staat benimmt sich gegenüber den Bürgern wie ein Eroberer, das erzeugt Kälte und Abwehrreflexe. Man fährt die Stacheln aus. Moskau ist genau der falsche Ort, um Wärme zu finden: Die Stadt ist ein riesiges Großraumbüro. Neulich saß wieder ein Moskauer vor mir und sagte, ich solle ihm beibringen, Stress zu vermeiden, und ihn zu einer perfekten Geldverdienmaschine machen. Auf die Idee, die Arbeit aufzugeben, kommt so jemand gar nicht.

Michael Mironow 36, studierte in Moskau Psychologie und arbeitet am Moskauer Institut für Gestalttherapie

Wer verschlossen ist, dem fällt es schwer, Gefühle zuzulassen. Und die Moskauer sind verschlossen. Sie schützen sich, aus Angst, enttäuscht zu werden. Bei uns gibt es das Sprichwort ›Wer sich einmal an heißer Milch verbrannt hat, pustet auch auf Mineralwasser‹. Die Menschen hier wissen, dass von einem Tag auf den anderen nicht mehr wahr sein kann, was gestern noch galt: Das plötzliche Ende der Sowjetunion steckt vielen immer noch in den Knochen.

Viele Männer lösen ihre Probleme auf traditionelle Weise und füllen ihr seelisches Vakuum mit Alkohol. Rat bei einem Therapeuten zu suchen ist immer noch ein Stigma. Wenn ich Seminare in Firmen anbiete, melden sich 50 Mitarbeiter an, weil sie verstehen, dass sie ein Problem haben. Aber nur einer von ihnen geht zum Psychologen."