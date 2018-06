Die Welt auf der Couch "Jeder urteilt über dich"

"Meine Arbeit macht mir nur Spaß, wenn ich Ausländer behandle, von denen gibt es in Dubai zum Glück viele. Mit Arabern ist es hart, eine Therapie zu machen. Sie wollen nicht, dass man – so empfinden sie es – in ihrer Persönlichkeit herumwühlt. Ich komme mir oft vor, als würde ich sie erziehen. Wer als Therapeut liberal eingestellt ist und seinen Patienten zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen will, der kann hier leicht anecken. Es wird in Dubai nicht gern gesehen, wenn man nach seinen Rechten fragt.

Religion ist der alles entscheidende Maßstab. Man tut keine schlechten Dinge, man trinkt nicht, man betrügt nicht – nicht etwa, weil man sich selbst dagegen entschieden hätte, sondern weil es Sünde ist. Und jeder urteilt über dich: die Nachbarn, die Angehörigen. Wenn der Neffe anfängt zu rauchen, ist die ganze Familie wütend: Der darf das nicht! Ich versuche, die Religion möglichst wenig in meine Arbeit einzubeziehen.

Westlichen Therapeuten, die nach Dubai kommen, gebe ich den Rat: Seid vorsichtig, ihr könnt hier nicht so arbeiten, wie ihr es gewohnt seid! Über Sexualität sollte man sowieso nicht sprechen, auf gar keinen Fall mit Teenagern. Wer sich nicht an die Regeln hält, läuft Gefahr, aus dem Land geworfen zu werden. Manchmal leide ich richtig an meinem Beruf.

Der Therapeut möchte anonym bleiben. Er hat in den USA studiert und bietet in seiner Praxis in Dubai auch Familientherapie an.

Die Gesundheitsbehörden behandeln Therapeuten, die nicht von hier sind, schlecht. Eine Kollegin aus England, die sich hier niederlassen wollte, bekam nicht mal eine Lizenz. Auch mir machen die Behörden das Leben schwer, sie arbeiten sehr langsam. Jedes Jahr muss ich meine Lizenz erneuern lassen, und darüber entscheiden Leute, die gar nicht die Ausbildung dafür haben. Vor Kurzem sind einige psychiatrische Kliniken geschlossen worden, das hat für Aufregung gesorgt. Die meisten der Kliniken wurden von Ärzten geführt, die aus dem Irak stammen. Vielleicht haben die Schließungen politische Gründe, ich weiß es nicht genau. Hier ist manches sehr schwer zu durchschauen."