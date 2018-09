Die Welt auf der Couch "Comedians gehen nie zum Therapeuten"

"Zu mir kommen ganz unterschiedliche Menschen, bekannte Schauspieler, Politiker, Geschäftsleute, Sportler. Von außen betrachtet, wirkt meine Arbeit wie die eines Psychotherapeuten. Aber ich bin flexibler, ich arbeite mit den Gefühlen meiner Klienten und konzentriere mich nicht so stark auf ihre Vergangenheit. Als Life Coach führe ich meine Klienten mehr, als das ein Psychologe tut. Ich sage zum Beispiel ganz direkt: Ich werde alles dafür tun, diese Ehe zu beenden. Oder auch: sie zu retten. So etwas sage ich natürlich nur, wenn ich wirklich davon überzeugt bin. Ich weiß, dass ich viel Verantwortung trage, weil ich großen Einfluss auf meine Klienten habe. Aber sie zahlen 300 Dollar die Stunde, also werde ich ihnen auch sagen, was ich denke. Ich weiß bei ihnen seltsamerweise immer, was richtig ist. Bei meinen eigenen Entscheidungen bin ich mir manchmal unsicher.

Breck Costin 62, wollte ursprünglich Schauspieler werden und arbeitet seit mehr als 30 Jahren als Life Coach in Los Angeles.

Mit Stars muss man natürlich anders umgehen. Fast alle männlichen Schauspieler sind Narzissten, die Frauen sind Diven. Das ist das Biest, das du werden musst, um erfolgreich zu sein. Meistens leben sie in schrecklichen Beziehungen und zerstören alles. Schauspieler machen aus allem ein Drama, ich arbeite mit ihnen daran, das Drama zu reduzieren und die Kreativität zu erhöhen. Du musst heute nicht mehr durchgeknallt sein, um Künstler zu sein. Mein Freund Matt Damon ist völlig normal und hat einen Oscar gewonnen – das ist eine neue Idee für Los Angeles. Stand-up-Comedians gehen zum Beispiel nie zum Therapeuten. Sie glauben, ihre Ängste und ihr Scheitern an sich selbst machten sie lustig. Das gilt auch für Rockstars.

In Los Angeles ist nichts entspannt. Es ist eine schwierige Zeit für die Filmindustrie, die Menschen müssen um Jobs kämpfen wie um ein Stück Fleisch. Alle messen sich ständig auf allen Ebenen miteinander. Und es geht stets darum, wie man aussieht. Wer in Los Angeles wohnt, ist wie ein Teenager, der sich dauernd fragt: Bin ich beliebt, gut aussehend, attraktiv? Man kämpft darum, zu der Clique der coolen Leute dazuzugehören, aber die mag einen nicht. Deshalb sind alle so depressiv. Es ist verrückt, doch das Geheimnis ist: Derjenige, der es nicht nötig hat, ist in der Clique. Wenn du unbedingt drin sein willst, klappt es nie. Aber wenn du loslässt, passieren die Dinge einfach. Darin liegt die Herausforderung."