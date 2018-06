Stilkolumne Salz in den Haaren

Einst waren der Strand und die urbane Welt streng getrennte Räume. Am Strand konnte man fast oder auch ganz nackt sein, die zivile Kleiderordnung galt dort nicht. In der Stadt musste man eine lange Hose tragen. Heute ist überall Strand, und der Bikini, der mal ein Kleidungsstück war, um sich in den Sand oder an den Pool zu legen, ist Teil der Sommermode geworden. Männer, die betonen möchten, dass sie auf der sportlichen Seite des Lebens stehen, tragen Surfershorts zu jedem Anlass. Und dieser Sommer ist gekrönt mit einer Neuerung: Haarspray, das dem Haar einen Look verleiht, als sei man gerade den Wellen entstiegen. Nicht etwa im Sinne von Wetgel. In Haaren, die mit sogenannten Strandsprays bearbeitet worden sind, kleben Salzkristalle. Wer so etwas trägt, verbreitet das Gefühl: Das Leben ist Urlaub.

Früher galt Baden als Vergnügen der niederen Stände, zumal das Baden am Strand. Wer etwas auf sich hielt, ließ keine Sonne, kein Wasser und keinen Sand an seine Haut – und schon gar keine fremden Blicke. Erst ab dem 19. Jahrhundert änderte sich das. Die ersten Badekleider sahen Straßenkleidung noch sehr ähnlich, die Gewohnheiten der Stadt galten auch am Strand. Heute ist es umgekehrt. Der Stil des Strandes erobert die Stadt. Es begann mit nackten Füßen in Flipflops, dehnte sich aus auf Strandtücher und Surfershorts – und schließlich waren im Sommer auch vermehrt nackte Oberkörper in der Stadt zu sehen. Nach und nach haben sich Urlaubsgewohnheiten in die Alltagsmode geschlichen. Das kann man als Verfall der Moral oder als Verlust ziviler Errungenschaften betrachten. Aber das ist es nicht. Mode spiegelt immer die Werte einer Gesellschaft wider. Heute sind es die Werte der Freizeitwelt. Wir wollen diese Welt mit uns herumtragen, wo auch immer wir uns aufhalten – der Strand soll stets dabei sein. Wir wollen so entspannt wirken, als würden wir nur summertime kennen.

Was uns dabei verloren geht, ist nicht die zivile Ordnung, sondern der Strand. Denn das Magische daran ist ja nicht die Sonne oder das Salz, sondern die Freiheit. Der Strand kann nur ein Sehnsuchtsort sein, wenn er abseits der gesellschaftlichen Gepflogenheiten liegt. Er bietet nur dann Freiraum, wenn er von der beklemmenden Alltagswelt abgegrenzt ist. Wenn der Strand aber überall ist, ist er gleichzeitig nirgends.

Foto: Ocean Mist von Sacha Juan, 21 Euro