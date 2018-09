Deutschlandkarte Außergewöhnliche Museen

Sommerurlaub in Deutschland ist eine hochgefährliche Sache, denn es kann ja auch mal regnen. Im Sonnenschein ist die deutsche Provinz gut zu ertragen, der Urlauber wandert, radelt oder liegt rum. Aber wenn es regnet, dann steht die Urlaubsstimmung auf der Kippe. Man spricht von Museumswetter. In Abwesenheit von Sammlungen künstlerischen oder historischen Werts müssen sich Museen etwas einfallen lassen. Deshalb sind überall im Land "originelle" Museen entstanden. Auf dieser Karte zeigen wir all jene, die es nur einmal gibt (auch das berühmte Hygienemuseum in Dresden hat es so auf die Karte geschafft). Zement-, Bauern- oder Faschingsmuseen fehlen, die gibt es nämlich zigfach. Das Schöne an vielen Museen auf unserer Karte – wie etwa dem Schnarchmuseum, das ein Arzt privat eingerichtet hat – ist, dass man die wenigen Zimmer schnell durchquert hat. Eine kleine Abwechslung pro Urlaubstag reicht ja, schon steigt die Laune beträchtlich. Hinterher ein großer Erdbeerbecher, und alles ist super.

Recherche: Anna Goldenberg