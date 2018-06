Johannes Löwe "Diese Bilder sind mein Berlin"

ZEITmagazin: Herr Löwe, Sie haben zehn Jahren lang, von 2003 bis 2013, Menschen in der Berliner Club- und Barszene gebeten, sich für Sie zu fotografieren. Wie viele Bilder sind es denn geworden?

Johannes Löwe: Insgesamt 5.000 Porträts, etwa fünf Prozent schafften es in meine Auswahl.

ZEITmagazin: Wen haben Sie da fotografiert?

Löwe: Am Anfang habe ich meine Kamera meinen Freunden in die Hand gedrückt. Ich hatte noch einen Haufen alter Schwarz-Weiß-Filme aus Studienzeiten, mit denen ich etwas anfangen wollte. Dazu eine handliche Kamera für Kleinbildfilme. Ich merkte bald, dass einige richtig gute Bilder von sich machten. Später fragte ich viele Leute aus der Kunst- und Musikszene nach einem Bild – oder Typen, die mir in Clubs auffielen. Manchmal waren es zehn an einem Abend.

ZEITmagazin: Was wollten Sie eigentlich abbilden?

Löwe: Ich glaube, diese Bilder, das ist mein persönliches Berlin. Die Menschen, die für mich die Stadt ausmachen. Ich kam 1999 hierher. Damals hieß es schon, die tollen Zeiten seien vorbei. Aber so war es nicht. Überall traf ich diese kreativen Typen. Ich hatte das Gefühl, einen besonderen Moment festhalten zu müssen.

ZEITmagazin: Das hätten Sie auch selbst fotografieren können.

Löwe: Mir war es aber wichtig, dass die Leute sich fotografierten. Hätte ich ein Bild von ihnen gemacht, hätten sie in irgendeiner Weise posiert. So aber haben sie sich abgelichtet, wie sie wirklich waren.

ZEITmagazin: Heute ist es selbstverständlich, sich aus eigener Hand zu fotografieren, damals war das aber noch nicht üblich.

Löwe: Ich hielt die Armlänge genau für die richtige Entfernung, um ein formatfüllendes Selbstporträt zu machen. Gleichzeitig ist man der Person näher, als man als Fotograf an sie heranrücken dürfte. Außerdem erinnerte es mich daran, wie man die Bilder eines Urlaubsfilms vollknipst: Schnell ein paar Fotos aus der Hand – und fertig.

ZEITmagazin: Seit jeder eine Digitalkamera hat, werden keine Filme mehr vollgeknipst.

Löwe: Mit einer Digitalkamera hätte es nie funktioniert. Da sieht man ja gleich das Bild, was man gemacht hat, und kann es löschen. Heute wird überall mit Smartphones herumgeknipst, das hat keine Intimität mehr.

ZEITmagazin: Gibt es ein Bild, das für Sie besonders ist?

Löwe: Ich traf die Sängerin Leslie Feist im Club Maria und bat sie um ein Selbstporträt. Sie nahm meine Kamera und ging. Ich wartete mehr als eine halbe Stunde auf ihre Rückkehr. Sie hatte sich im Getränkekeller fotografiert – und den Ausgang nicht mehr gefunden.

ZEITmagazin: Gab es auch enttäuschende Bilder?

Löwe: Ich habe einmal Wolfgang Tillmans, den Fotografen, mit seinen Studenten getroffen und ihn um ein Selbstbild gebeten. Er gab sich viel Mühe, er versuchte sogar, sein Spiegelbild mit ins Bild einzubauen.

ZEITmagazin: Und?

Löwe: Leider war es unscharf.