Die großen Fragen der Liebe Will sie ihn zum Haussklaven machen?

Die Frage: Gerda hat eine Beratungsabteilung in einer Bank mit aufgebaut und im Alter von 60 Jahren deren Leitung übernommen. Ihr Ehemann Ulrich ist vier Jahre älter und wird als Beamter im Alter von 65 Jahren pensioniert. Er sitzt seither niedergeschlagen zu Hause. "Es hat doch auch etwas Gutes", sagt Gerda. "Jetzt kannst du mir mehr von der Hausarbeit abnehmen!" Sie hat bisher für beide gekocht und die Wäsche gewaschen. Ulrich beschränkte sich darauf, die Spülmaschine einzuräumen und den Staubsauger zu bedienen. "Ich bin doch nicht dein Sklave", schreit Ulrich empört. "Ich habe mich darauf gefreut, jetzt ein Wohnmobil zu mieten und zusammen mit dir um das Mittelmeer zu reisen. Aber du musstest ja unbedingt diesen Job annehmen." Gerda verlässt den Raum.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Ulrich unterstellt Gerda, dass sie ihn versklaven will, und sie ist sprachlos. In ihrem Empfinden hat sie doch nur versucht, ihm nahezubringen, wie er die brach liegende Energie sinnvoll einsetzen kann. Aber sie sollte solche Rechnungen nicht ohne den Wirt machen – in diesem Fall ohne das gekränkte Selbstgefühl von Ulrich, der sich durch ihre Lösung doppelt als Opfer fühlt: Ihm wurde der Verlust seiner Berufsarbeit aufgenötigt, und jetzt will ihn auch noch Gerda in ihre Dienste zwingen! Sinnvoller wäre es, wenn Gerda bei Ulrichs Projekt ansetzt: Es muss ja nicht gleich eine monatelange Reise sein. Gerda kann mit ihm in Katalogen für Wohnmobile blättern, selbst weniger im Haushalt tun und ihn entdecken lassen, was er mit seiner Freiheit anfangen möchte.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Sein aktuelles Buch "Kassandras Schleier. Das Drama der hochbegabten Frau" ist bei Orell Füssli erschienen.

