ZEITmagazin: Frau Rust, gab es Krisen in Ihrem Leben?

Bettina Rust: Viele Krisen waren da nicht, aber eine davon infolge einer extrem schlecht gewählten Beziehung. Der Typ war leider ein Borderline-Kandidat.

ZEITmagazin: Wie machte sich das bemerkbar?

Rust: Da gab es wahrscheinlich mehrere Anzeichen. Er lebte nicht in Berlin, und wann immer wir uns sahen, konnte er von einer Sekunde zur anderen die Stimmung drehen, aggressiv werden und mich anfahren: "Was war denn das gerade für ein Blick? Hab ich doch genau gesehen, diesen Blick!", und dann ging’s emotional rund. Am Anfang dachte ich noch: War doch alles klasse gerade. Komisch. Wirke ich zu stark? Arrogant? Will ich doch gar nicht. Also nahm ich mich zurück und geriet permanent in die Defensive. Man schnallt viel zu spät, dass die eigene Spielfeldhälfte schon seit ein paar Monaten nicht mehr betreten wurde. Das zehrt wahnsinnig an der eigenen Substanz.

ZEITmagazin: Solche Menschen sind auch charismatisch und faszinierend, man erkennt die Abgründe nicht sofort.

Rust: Das ist es ja. Eigentlich hätte ich die Flucht ergreifen müssen. Stattdessen machte ich den Fehler, meine Zweifel kleinzureden. Ich habe gedacht: Zwischendurch ist der doch ganz normal, alles gut! Auch viele aus meinem Freundeskreis sind seinem Charme total erlegen. Es gab nur zwei unbestechliche Menschen, die regelrecht knurrten und denen sich die Nackenhaare aufstellten, wenn er in der Nähe war. Die hatten einen guten Instinkt. Alle anderen hatten sich schön bezirzen lassen. Die Frauen fanden ihn sexy und lustig, die Typen wollten mit ihm befreundet sein – er gab den Checker! Im Nachhinein war das eine hervorragende Studie. Dass ich Teil dieser Studie war – nun gut. "Ies wie ies, kommt wie kommt", pflegt meine Schneiderin Maria zu sagen.

ZEITmagazin: Woran, glauben Sie, erkennt man Borderline-Kandidaten?

Rust: Sie führen, obwohl sie selbst extrem eifersüchtig sind, oft ein Doppelleben. Wenn man sie dann bei einer Lüge ertappt, gehen sie faszinierenderweise mit aller Energie – und damit sehr glaubhaft – sofort in die Offensive. Eine interessante Kriegsführung, an der man sich die Zähne ausbeißt. Trotz aller Strapazen gab’s mit dem Mann ja auch schöne, intensive Momente. Ich dachte zu lange: Er muss nur lernen, mir zu vertrauen, dann wird das schon. Die Kompassnadel des eigenen Instinkts flippt völlig aus.

Bettina Rust 46, ist in Hannover geboren. Als Moderatorin bekannt wurde sie in den neunziger Jahren beim Fernsehsender Premiere. Ihre Radiosendung Hörbar Rust wurde 2008 mit dem European Podcast Award ausgezeichnet. Bettina Rust ist unter anderem in der rbb-Sendung Stadt, Rad, Hund zu sehen. Sie lebt in Berlin

ZEITmagazin: Sie hatten sich in einem Menschen geirrt. Was hat das mit Ihnen gemacht?



Rust: Als ich nach einem Jahr endlich mit ihm durch war, kam ich mir vor wie ein vom Tisch gefallenes Puzzle des Pazifischen Ozeans. 5.000 blaue Puzzleteile, die alle gleich aussehen. Und jetzt mal viel Spaß beim Neu-Zusammensetzen! Der perfide Psychokram der vorangegangenen Monate hatte viel von meiner Substanz weggespült. Wenn ich vorher die Silhouette von Grönland hatte, fühlte ich mich nun wie Sylt.

ZEITmagazin: Was hat Ihnen geholfen, diese Erfahrung zu verarbeiten?

Rust: Ich habe mir genug Zeit für die Aufräumarbeiten genommen. Unbeirrt. Mir war absolut klar, dass ich nichts beschleunigen, nichts abkürzen und nichts forcieren konnte. Druck von außen prallte ab. Da geht’s ja dann auch irgendwann gar nicht mehr um die gescheiterte Beziehung. So eine Krise wird im besten Falle zur inneren Bestandsaufnahme mit Aufräumgarantie, sehr interessant. Es ist, als wäre man lange nicht umgezogen, dann sammeln sich verdammt viele Sachen in der Wohnung an. Um beim Bild des heruntergefallenen Puzzles zu bleiben: Ich schaute mir jedes Teil, das ich wieder auf den Tisch legte, genau an und fragte mich: Brauch ich das noch? Ist das gut, ist das wichtig? Und wenn man dann am Ende feststellt, dass das Puzzle kleiner wird, auch gut: Dann bin ich das jetzt. Diese Inventur kann dazu führen, auch Freundschaften mal genauer unter die Lupe zu nehmen, Schnitte zu machen. Wer sich Krisen stellt beziehungsweise in die Situation gebracht wird, gar nicht mehr anders zu können, als sich ihnen zu stellen, der mistet meistens auch gleich aus. Schöner Nebeneffekt.

ZEITmagazin: Wundert es Sie im Rückblick, dass Sie auf diesen Mann hereingefallen sind?

Rust: Es wunderte bestimmt einige Menschen um mich herum, dass bei mir der Groschen so spät fiel. Es wird mir auch nicht noch einmal passieren – aber mich selbst wundert es nicht. Und wer das Gespräch mit Freunden auf desaströse love affairs bringt, der wird schnell feststellen, wie viele "gute" Männer und Frauen, von denen man es nie gedacht hätte, schon mal eine solche Geschichte erlebt haben – mit den abstrusesten Auswüchsen. Dagegen ist das Drehbuch meiner "Krise" der reinste Pipikram.



Das Gespräch führte Ijoma Mangold. Er gehört neben der Fotografin Herlinde Koelbl und dem Psychologen Louis Lewitan zu den Interviewern unserer Gesprächsreihe