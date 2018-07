Seit ich erwachsen bin, schlafe ich wenig und träume kaum noch. Aber als Kind hatte ich einen regelmäßig wiederkehrenden Traum von Landschaften aus sanftem Stoff. Das lag wohl daran, dass ich diese Lieblingsdecke mit Samtrand hatte. Die musste ich nur berühren, und schon wurde ich müde.

Meine Mutter erzählte mir kurz vor ihrem Tod, dass ich sie als Kind bis in ihre Träume verfolgt hätte. Häufig habe sie geträumt, dass ich weinend im Haus sitze, weil meine Schuhe zu eng sind. Im Traum wollte sie mir zwar immer neue besorgen, aber irgendwie bekam sie es nicht hin. So weinte ich unablässig weiter, bis sie wach wurde.

Als Teenager träumte ich einmal, dass eine Freundin und ich bei dem Stummfilmstar Louise Brooks zum Tee eingeladen waren. Wir sitzen da zu dritt in ihrer Küche, sie bewirtet uns und plaudert stundenlang aus ihrem bewegten Leben. Von Louise Brooks war ich in meinen jungen Jahren sehr beeindruckt. Sie war eine fortschrittliche Frau, sie war frei in ihrer Sexualität in einer Zeit, in der das bei Frauen noch nicht üblich war. Sie war also eine Pionierin, was die Freiheit von Frauen angeht. Gleichzeitig war sie ein Musterbeispiel dafür, wie schwierig es für Frauen in Hollywood werden kann, wenn sie älter werden. Wobei das Leben für Frauen, die vor allem ihren Körper einsetzen, auch anderswo schnell zum Albtraum werden kann.

Meiner Mutter war wichtig, dass meine drei Geschwister und ich viel in der Natur unterwegs sind und dass wir Bücher lesen. Ich war zehn, als sie den Familienfernseher entsorgte. Sie war alleinerziehend, oft gestresst, und eines Tages erwischte sie uns, als wir einen Film für Erwachsene sahen. Sie flippte aus, riss den Stecker aus der Steckdose und warf das Gerät auf den Müll. Damals war ich fürchterlich wütend, aber nach ungefähr einem Jahr machte es mir nichts mehr aus. Im Gegenteil, seitdem habe ich nie mehr einen Fernseher besessen. Und so wächst nun auch meine Tochter in einem Haus ohne Fernseher auf. Sie hat kein iPhone oder iPad und keinen Computer – und sie verpasst absolut nichts. Stattdessen führt sie Tagebuch, sie malt, liest und bastelt viel.

Natalie Merchant 50, geboren in Jamestown im US-Bundesstaat New York, wurde in den achtziger Jahren als Sängerin der Folkrock-Band 10.000 Maniacs bekannt. 1993 startete sie eine Solokarriere. Ihr Album Tigerlily (1995) verkaufte sich mehr als fünf Millionen Mal. Kürzlich erschien ihr sechstes Soloalbum, Natalie Merchant

Wir leben in einem winzigen Ort auf dem Land. Da sind Computer und Fernsehen tatsächlich kein wichtiges Thema. Für mich ist es ein Traum, im Grünen zu leben. Seit 25 Jahren wohne ich im Hudson Valley, nördlich von New York. Ein- bis zweimal im Monat fahre ich nach Manhattan, erledige Geschäftliches, gehe ins Kino und besuche Ausstellungen. Aber spätestens nach vier Tagen in so einer Metropole bricht mir der kalte Schweiß aus. Ich beginne dann wirklich zu zittern. Deshalb habe ich die Wohnung in New York, die ich lange besaß, vor einigen Jahren verkauft.

Die meisten meiner Freunde sind mittlerweile auch in die Natur gezogen. Eine Stadt wie New York ist dann ja nicht aus der Welt, nur in sicherem Abstand. Manchmal denke ich, dass ich in diese Landschaft gezogen bin, von der ich als Kind träumte. Vielleicht ist das ja auch der Grund dafür, dass ich als Erwachsene nicht mehr so viel träume.

