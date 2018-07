Die großen Fragen der Liebe Muss er pünktlich anrufen?

Die Frage: Als sich Anna und David verliebten, wohnte David noch bei seiner Freundin Marlies. Diese Beziehung sei aber schon lange problembelastet gewesen, sagt David. Seine zärtlichen Bekenntnisse sind Anna manchmal zu viel. David beteuert, so schön wie mit Anna habe sich Sex noch nie angefühlt, er möchte am liebsten gleich bei ihr einziehen. Anna möchte das nicht; sie wohnt noch mit ihrem Sohn zusammen, der gerade Abitur macht. David nimmt sich eine eigene Wohnung. Nach dem Umzug will er bei seiner Exfreundin vorbeischauen und noch einige Sachen abholen. Er verspricht, um 19 Uhr bei Anna zu sein oder anzurufen. Um 23 Uhr trifft eine SMS ein: "Ist spät geworden, soll ich noch kommen?" Anna ist wütend und eifersüchtig. David sagt, er habe einfach die Zeit vergessen.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: So wird David keine Medaille für Empathie gewinnen. Hat er nicht geahnt, dass sein Besuch bei Marlies von Anna nicht so entspannt hingenommen werden würde, wie er ihn erlebt? David sagt, dass er nichts mehr von Marlies wolle; Anna solle es ihm glauben. Er will den Besuch aber nicht kurz und sachlich halten, im Magnetfeld von Marlies hat er nicht mehr an Anna gedacht. Mich überzeugt die Ausrede nicht, er habe die Zeit vergessen. Sie klingt angesichts seiner sonstigen Bereitschaft zu Liebesbeteuerungen geradezu kläglich. Ist David vielleicht längst nicht so weit von Marlies entfernt, wie er behauptet? Soll Anna glauben, er wolle deshalb mit ihr zusammenziehen, weil sie ihm dann nicht mehr aus dem Kopf gehen kann?