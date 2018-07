Deutschlandkarte Unabhängige Zeitschriften

Zeitschriften, die unabhängig von den Großverlagen im Selbstverlag erscheinen, nennt man auch Indie Mags, sie erfahren gerade einen regelrechten Boom – seit zehn Jahren werden es von Jahr zu Jahr mehr. Sie trotzen damit der These, dass Printmedien sterben müssen, wenn immer mehr online gelesen wird. Dabei profitieren die Neulinge selbst vom Internet und von der neuen Technik. Es ist heute viel einfacher, eine Zeitschrift in Eigenregie herauszubringen – eigentlich ginge es in jedem Kaff, aber mehr Spaß macht es, wenn andere Magazine um einen herum sind (siehe Berlin). Manche Magazine können als Liebhaberei gelten, andere wie Missy Magazine erscheinen immerhin in einer Auflage von einigen Zehntausend. Viele der Hefte sind in der Anschaffung nicht gerade günstig, sie kosten 10 Euro und mehr. Sie gleichen nicht nur im Preis eher Büchern als Zeitschriften: In Berlin und München haben sich Läden für diese Magazine gegründet, die eher Buchhandlungen ähneln als Kiosken.

Quelle: Malte Brenneisen und Urs Spindler: "Independent Magazines in Deutschland", Masterarbeit, Uni Hamburg

Recherche: Dennis Deuermeier, Hannes Vollmuth