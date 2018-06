Palina Rojinski 99 Fragen an Palina Rojinski

Öffentliches Interview bei der ZEITmagazin-Modekonferenz in Berlin: einige Hundert Zuhörer. Wer sie einem Publikum vorstellen möchte, muss sich fragen, ob es eine wie sie im deutschen Fernsehen schon einmal gab: eher nicht. Palina Rojinski, 29, mit sechs aus Russland nach Berlin gekommen, ehemaliger Sidekick, jetzt Wunderwaffe im deutschen Fernsehen. Bei der Generation, die aus Altersgründen gar kein Fernsehen mehr gucken dürfte (unter zwanzig), ist Palina Rojinski neben Joko und Klaas der größte Star (Jurymitglied in der Sat.1-Tanzshow "Got to Dance", seit Mitte Juli "Offline – Palina World Wide Weg" auf ProSieben). Sie ist hübsch, ohne blendend schön, schlau, ohne umwerfend intelligent, lustig, ohne schreiend komisch zu sein – also ideal für den Bildschirm. Palina Rojinski, natürlich auch ein Player auf Twitter, Facebook und Instagram. Für Frauen ihrer Generation besteht das denkbar größte Abenteuer darin, eine halbe Stunde ohne Handy zu sein. In der Zeitschrift "Interview" hat sie gerade einen wirklich sagenhaften Unsinn zusammengeredet – das halten wir aus, dass sie auch bei diesem Interview nur schönen, leichten, unverbindlichen Kram erzählt. Sie trägt irgendetwas sehr Buntes und Jeans mit Lederapplikationen. Ihre riesigen roten Haare, ihre beeindruckende Oberweite. Der Marilyn-Monroe-Charme der Palina Rojinski: Sie kann das sehr schön – einem durch Lächeln signalisieren, dass sie ein paar nette Worte braucht, um ihre Nervosität zu überwinden. Wir plappern erst mal irgendwas.

1 Sex oder Liebe?

Liebe. Mit Sex.

2 Gay oder straight?

Ist doch beides gut.

3 Hardcore oder Normcore?

Was ist denn Normcore? Das habe ich ja noch nie gehört.

Der Interviewer erklärt eines der Hypewörter des Jahres: Normcore, das ist die zum Status erhobene Normalität.

Lustigerweise ist bei mir gerade die Normalität Hardcore. Weil es die in meinem Leben nicht gibt.

4 H&M oder Zara?

Oh, ganz schwierige Frage. H&M.

5 Saint Laurent oder Dior?

Yves Saint Laurent finde ich besser.

Palina Rojinski 29, ist in Leningrad geboren, dem heutigen St. Petersburg. Im Alter von sechs Jahren zog sie mit ihren Eltern und ihrer Schwester nach Berlin. 2009 begann sie ihre Fernsehkarriere bei der Sendung MTV Home. Bekannt wurde sie als Sidekick in der Sendung Circus HalliGalli

Das Publikum schweigt. Der Interviewer versteht, dass das Publikum gegenüber fröhlichen Fernsehstars mit großen roten Haaren distanziert ist und kein Stück Sympathie zu verschenken hat. Das wird auch für sie ein hartes Stück Arbeit. Der tapfer lächelnde Fernsehstar.

6 Habt ihr russischen Einwandererkinder einfach mehr Drive als wir müden Deutschen?

Was? Ich glaube, ich habe meinen Drive in Deutschland bekommen. Also, als ich mit sechs Jahren von Russland nach Deutschland kam.

7 Verstehen russische Frauen mehr von Weiblichkeit?

Da möchte ich ausholen und fragen, was überhaupt Weiblichkeit ist. Ich finde die russischen Sinnbilder von Weiblichkeit alle zu laut, zu dick aufgetragen.

8 Teilen Sie Putins abschätzigen Blick auf das dekadente Europa?

Nein.

9 Was ist Ihre russischste Seite?

Dass ich Knoblauch liebe.

10 Was waren Ihre ersten Worte auf Deutsch?

Wir fanden das Wort "Entschuldigung" komisch. Das war für uns ein Zungenbrecher.

11 Ihre Erinnerung an den Leningrader Plattenbau?

Im Plattenbau war es immer sehr gesellig. Und lustig. Im Winter, das erinnere ich auch, wurde es immer sehr kalt.

12 Berufsausbildung Rhythmische Sportgymnastik?

In den exsowjetischen Ländern ist diese Sportart sehr populär. Ich habe mit vier Jahren damit angefangen.

13 Echt wahr, dass ihr, gerade im Westen angekommen, als Erstes zum Europa-Center am Kurfürstendamm einkaufen gegangen seid?

Wir haben dort sogar gewohnt. Bis wir rausgeschmissen wurden, weil wir zu laut gefeiert haben.

14 Ein Wahnsinn, dass Sie nächstes Jahr auch schon 30 werden?

Ja!

Jetzt hat sie doch schon einige interessante Dinge gesagt! Nein, das Publikum schweigt weiter. Man muss ihr jetzt einmal einen Gefallen tun und ihr eine Modefrage stellen, zum Beispiel nach ihrer Jeans.

15 Können Sie rasch mal die Lederapplikationen auf Ihrer Jeans erklären?

Ich bin vorgestern umgezogen. Das bedeutet einen krisenhaften Einschnitt in meinem Leben. Es ist wirklich ganz krass, weil ich etwa 95 Kisten bei mir zu Hause stehen habe – keine Ahnung, wo was liegt. Was ich hier heute trage, das ist meine Krisengarderobe. Noch vor 45 Minuten hatte ich keine Ahnung, was ich zu diesem großen Event hier anziehen soll.

16 Ist das Handy jetzt an?

Ich weiß gar nicht, wo es ist.

17 Was würden Sie lieber tun, einen Eimer Kakerlaken essen oder einen ganzen Tag ohne Handy sein?

Im Zuge meiner neuen Sendung Offline – Palina World Wide Weg, die seit dem 17. Juli auf ProSieben läuft, habe ich gar kein Handy und keinen Computer. Da bin ich wirklich ein ganzes Wochenende offline. Kein Internet, kein Telefon, kein Geld. Ich gehe zurück ins mediale Steinzeitalter, um zu gucken, wie man in einer fremden Stadt so klarkommt. Und es ist voll toll.

18 Wie oft waren Sie heute schon auf Instagram?

Kein einziges Mal. Ich habe seit heute Morgen um acht gearbeitet. Und dann hatte ich ja das Problem mit den Klamotten, die noch alle in Umzugskartons sind.

19 Richtig, dass das textlastige Twitter eher männlich und das bildlastige Instagram eher weiblich ist?

Instagram ist auf jeden Fall total weiblich. Und ich finde, dass Facebook sehr männlich ist.

20 Ihr Ernst, dass Sie bei Twitter mit 150.000 so viele Follower haben wie Merkels Regierungssprecher Steffen Seibert?

Sind das so viele? Etwas um den Dreh. Ich weiß es wirklich nicht, da ich seit gestern nicht mehr auf Twitter war.

21 Sind Sie Fan der Transparenzgesellschaft?

Ich glaube schon. Ich profitiere ja von dieser Gesellschaft.

22 Wozu braucht der Mensch eine Privatsphäre?

So ein bisschen Privatsphäre ist zwischendrin ganz gut.

23 Können Sie mal ein Foto beschreiben, das Sie nicht auf Instagram stellen würden?

Mein Zuhause würde ich nicht zeigen. Ich habe mir ganz früh gesagt: Ich kann nicht alles mit der Öffentlichkeit teilen. Ich brauche einen Rückzugsort.

24 Mit welchen Worten warnt Palina Rojinski ihre 14-jährigen Fans davor, Nacktfotos von sich selbst zu verschicken?

Ich sage: Tut das nicht. Eure Nacktheit gehört euch, nicht Instagram.

Tapfere, enorm lebendige, engagierte, auskunftsfreudige Palina Rojinski. Da niemand klatscht, sagt der Interviewer: "Ein Applaus für die wunderbare Palina Rojinski!", und alles klatscht. Wir wollen jetzt ihre Arbeit und ihre sehr spezielle Sorte Ruhm besprechen.

25 Wie schätzen Sie sich, wie Sie hier gerade sitzen, ein, als berühmt oder schon sehr berühmt?

Uff. Gibt’s noch eine andere Auswahl?

26 Wie würden Sie diesen speziellen Palina-Rojinski-Fame beschreiben?

Gibt es diesen Fame? Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken.

27 Sind Sie einverstanden mit dem Satz "Alle kennen sie, aber keiner weiß genau, warum"?

Gibt’s den Satz? Der klingt ja krass.

28 Was machen Sie beruflich?

Irgendwas mit Medien.

29 Verstehen Ihre Eltern, was Sie beruflich machen?

Teilweise. So Achterbahn fahren oder Orgasmus auf dem Alexanderplatz – das haben sie nicht so ganz verstanden.

30 Sind MTV Home, neoParadise und Circus HalliGalli ungefähr dieselben Sendungen?

Auf jeden Fall.