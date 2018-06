Harald Martenstein Über Giftspritzen in der Politik

Es wird manchmal behauptet, in der Politik gebe es heute keine echten Typen mehr, keine kantigen Gestalten wie früher Herbert Wehner oder Franz Josef Strauß. Das finde ich überhaupt nicht. Seit einer Weile verfolge ich zum Beispiel, selbstverständlich aus der Ferne, die Politikerin Sevim Dağdelen, die für die Linke im Bundestag sitzt. Ihr Wahlkreis liegt in Bochum, ihre Spezialgebiete sind Außenpolitik und der Antirassismus. Wenn Sevim Dağdelen in der deutschen Politik nicht der neue Franz Josef Strauß ist, dann weiß ich auch nicht. Diese Frau ist ein Vulkan.

Den Bundespräsidenten nennt sie einen "Kriegstreiber", der sie an Hindenburg erinnere – der alte Hindenburg hat damals Adolf Hitler zum Kanzler ernannt. Das finde ich, für ihre Verhältnisse, beinahe liebevoll. Ein stattliches Mannsbild war Hindenburg ja. Dass Gauck Kanzlerin Merkel absetzt und stattdessen einen Nazi ernennt, halte ich aber für unwahrscheinlich. An Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der in meinen Augen lieb, aber manchmal ein bisschen langweilig wirkt, hat sie "kreuzgefährliches imperialistisches Gehabe" beobachtet. Wenn Steinmeier gefährlich ist, dann ist Cem Özdemir ein Werwolf. Die Bundesregierung bezeichnet sie als "scheinheilig und erbärmlich", die rot-grüne Regierung von Nordrhein-Westfalen verhalte sich "schändlich" und "heuchlerisch", und die Grüne Katrin Göring-Eckardt hat sie unter Verwendung eines Zitates von Bertolt Brecht, also ein bisschen indirekt, als "Verbrecherin" bezeichnet. Ich habe mich gefragt, welche Straftat ich einer so maßvollen Person wie Katrin Göring-Eckardt überhaupt zutrauen würde, da fällt mir eigentlich nur nächtliche Ruhestörung durch zu lautes Verlesen von Lärmschutzvorschriften ein. Warum sitzt Sevim Dağdelen nicht öfter in Talkshows? Meine Wunschtalkshow besteht aus Jutta Ditfurth, Arnulf Baring, Charlie Sheen, Michel Friedman und Sevim Dağdelen. Wenn die Linke regiert, gehört sie jedenfalls zu den Anwärterinnen auf den Posten der Außenministerin. Das will ich noch erleben.

Jetzt habe ich gelesen, dass die Abgeordnete Dağdelen in Berlin eine Polizeisperre überwinden wollte. Die Polizisten, die dies zu verhindern versuchten, stammten aus Sachsen. Sie soll die Polizisten als "Scheiß-Ossis" bezeichnet haben, außerdem habe sie den Polizisten in einer nur bedingt druckbaren Formulierung empfohlen, in den Osten zu verschwinden. Sachsen liegt eigentlich südlich von Berlin, nun, man muss nicht immer jedes Wort auf die Goldwaage legen. Außerdem, wenn sie gesagt hätte: "Ihr Scheiß-Ossis, haut bloß ab in den Scheiß-Süden, wo ihr Scheiß-Ossis hingehört", dann wäre das ja eine Aufforderung zum Sozialbetrug gewesen. Die sächsischen Polizisten fliegen vielleicht hocherfreut nach Mallorca, beantragen die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand und berufen sich darauf, dass die künftige Außenministerin es angeordnet hat. Frau Dağdelen bestreitet die Vorwürfe. Ein Verfahren gegen sie wurde nach Zahlung einer Geldauflage eingestellt.

Was ich total faszinierend finde: Franz Josef Strauß hat mal fast wörtlich das Gleiche gesagt wie nun, angeblich, Sevim Dağdelen. Und ebenfalls bei einer Demonstration. Nämlich den Satz: "Wem es bei uns nicht passt, der kann ja hinübergehen in die Sowjetzone." Was wird Sevim Dağdelen wohl erst zu Barack Obama sagen? Als Scheiß-Ossi kann sie ihn schlecht beschimpfen. Scheiß-Wessi? Ihr fällt schon was ein. Diese Frau ist ein Vulkan.

Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.

