Die menschliche Psyche ist ein großartiges Betätigungsfeld der Mode. Im Grunde dreht sich die gesamte Mode ja um die Psyche – um was denn sonst. Wären die Menschen nicht von der Angst getrieben, auf andere nur ungenügend Eindruck zu machen, gäbe es keinen Grund, sich in besonderer Weise zu kleiden. Psychoanalytiker von Freud bis Kohut haben sich mit dem Narzissmus beschäftigt, der libidinösen Besetzung des Selbst. Ohne die Möglichkeit, sich in das Selbst zu verlieben, wäre Shopping gar nicht denkbar.

Sich in einer Boutique etwas zum Anziehen zu kaufen ist ein völlig anderes Erlebnis, als etwa im Supermarkt einen Karton Eier zu erwerben. Selbst wenn es ein teurer Karton Eier ist. Wer Mode kauft, macht einen inneren Trip durch – und der ist umso intensiver, je exklusiver das Teil ist, das man erwirbt. Manche Menschen werden süchtig danach. Sie kaufen wegen ihrer Gefühle beim Erwerb – und es geht gar nicht darum, zu welcher Gelegenheit man etwas tragen würde.

Weil Mode also süchtig machen kann, überrascht es nicht, dass sie gerne in Verbindung mit Drogenkonsum gebracht wird. Und immer wieder werden Drogentrips in der Mode als Motiv verwendet. Jetzt ist es wieder so weit: Wir sehen wilde Muster und Spiralen auf Tuniken von Dries Van Noten und Hosen von Marc Jacobs. Issey Miyake kleidet seine Kunden von Kopf bis Fuß in wildeste Farben und Muster.

Der britische Psychiater Humphry Osmond führte 1956 in der Wissenschaft den Begriff psychedelisch ein, und der Schriftsteller Aldous Huxley thematisierte in seinem Essay Die Pforten der Wahrnehmung psychedelische Erfahrungen, die er während verschiedener LSD-Versuche mit Osmond gemacht hatte. Man nehme die Dinge in ihrer Istigkeit wahr, schrieb Huxley. Das psychedelische Muster lebt von Dissonanz. Farben und Formen fügen sich nicht dem, was das Gehirn einordnen kann, also entsteht der Eindruck eines fremden Bewusstseinszustandes, einer Entgrenzung der menschlichen Realität.

Zu klären wäre nun allerdings die Frage, warum in der Mode die Istigkeit der Dinge schon seit den siebziger Jahren in kaleidoskopartigen Farbtänzen besteht, die anschließend auf Stoff gedruckt werden. Alles hat sich seither geändert, nur die LSD-Trips sind offenbar gleich geblieben. Schön, wenn es irgendwo noch Beständigkeit gibt.

Foto: Tunika von Dries Van Noten, 805 Euro