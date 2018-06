Harald Martenstein Über einen hitzigen Streit am Strand

An einem heißen Sommernachmittag liegen ungefähr 30 Leute am Strand. Ein älteres Paar aus dem Nachbardorf, er wohlbeleibt und vielleicht Mitte sechzig, sie etwas jünger, lässt ein ferngesteuertes Modellboot fahren, ein Polizeiboot. Zwei Kinder versuchen, das Boot zu fangen. Dabei tun sie sich an den Fingerchen weh. Das Boot kentert. Die Kinder laufen weinend und klagend zu ihren Müttern. Der dicke Mann holt sein Boot aus dem Wasser. Irgendwo an oder in dem Boot ist eine Kamera befestigt, die er jetzt abmontiert. Ich bin am See, tief in Brandenburg.

Die Mütter sind ganz sicher aus Berlin, mein Tipp: Prenzlauer Berg. Strohhüte, Wickelröcke, Picknickkörbe, extravagante Sandalen, vierzig plus, das sind Mütter vom Prenzlauer Berg. Ich bin so randvoll mit Vorurteilen – mich schaudert’s vor mir selber. Eine Mutter ist ganz sanft und leise, die andere ist lauter. Noch schweigt sie.

Die sanfte Mutter kommt über die Wiese herbei. Sie sagt: "Die Fotos, die Sie da eben von unseren Kindern gemacht haben, die löschen Sie jetzt bitte."

Der dicke Mann: "Ick habe doch nich speziell Ihre Kinder fotografiert. Ick fotografiere det Strandleben im Allgemeinen."

Ehefrau des dicken Mannes: "Mein Mann is Fotoamateur. Der is kein Spanner oder so was. Wir fotografieren in jedem Urlaub. Sogar in Griechenland! Mein Mann ist doch kein Pädorast. Unerhört, so was."

Sanfte Mutter: "Hier wird niemandem etwas unterstellt. Wir möchten doch alle sachlich bleiben, nicht wahr. Ich fordere Sie nochmals auf, sämtliche Fotos von unseren Kindern zu löschen. Es gibt das Recht am eigenen Bild. Wir sehen jetzt gemeinsam Ihre Fotos durch, und Sie löschen alle Bilder, auf denen die Kinder zu sehen sind."

Ehefrau: "Die denkt, du bist bei der NSA."

Dicker Mann: "Mit die NSA hab ich nix zu tun. Ich mach das seit 30 Jahren. Immer im Sommer. Das wird ein schönes Album jedes Jahr."

Sanfte Mutter: "Ich glaube Ihnen durchaus, dass Sie nicht für die NSA arbeiten. Die Fotos zeigen unsere Kinder, wie sie sich verletzen und wie sie weinen. Unsere Kinder möchten nicht, dass fremde Menschen sie betrachten, wenn sie sich so schutzlos und so ausgeliefert fühlen."

Ehefrau: "Sie haben nich uffjepasst auf die Kinder, und jetzt wollense die Schuld auf uns abwälzen. So is det nämlich. Bringense denen bei, dasse nich in die Boote von andern Leuten reinfassen. Dann weinense auch nich."

Jetzt kommt die andere Mutter. Sie schreit: "Sie geben jetzt SOFORT die Fotos heraus! Sie haben KEIN Recht an diesen Fotos! UNSERE Kinder haben auf IHRER Kamera nichts verloren!"

Nach einer weiteren Viertelstunde sitzen die sanfte Mutter und der dicke Mann beieinander, betrachten das Kameradisplay, und er löscht Fotos, während die Ehefrau und die laute Mutter noch ein bisschen weiterstreiten.

Bei dieser Geschichte weiß ich nicht genau, wie meine Sympathien verteilt sind, ein gewisses Grundverständnis kann ich für beide Positionen aufbringen. Emotional bin ich wohl am nächsten bei dem dicken Mann und am fernsten von der lauten Mutter. Bemerkenswert finde ich, wie die großen Mediendebatten und Skandale, in diesem Fall NSA, Snowden, Edathy und Urheberrechte, am Ende, vielfach gefiltert, durchsickern bis zu einer deutschen Strandszene an einem heißen Nachmittag. Und weil alle, ohne wirklich böse zu sein, wie ferngesteuerte Schlafwandler in diese Auseinandersetzung hineingeschlittert sind, nenne ich, aus historischen Gründen, diese Geschichte: Sommer 14.

Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.

