SUP-Board Naish Nalu 11.6 Von A nach B

"Kannst du Ski fahren? Dann wird es einfach für dich" – Hannes tut alles, um mir Mut zu machen. Hannes ist ein Trainer wie aus dem Bilderbuch: blond, blauäugig, durchtrainiert. Und es ist ein Ferientag wie aus dem Bilderbuch: Die Ostsee liegt badewannenglatt unter wolkenlosem Himmel. "Keine Sorge, du wirst nicht nass." Ich weiß, er schwindelt. Mut brauche ich aus zwei Gründen. Erstens: das Publikum. Der Strand ist voll wie bei einer Simulation der Bevölkerungsdichte von Hongkong im Jahr 2050. Für die Strandkörbe haben sie hier einen Concierge. Und alle gucken aufs Wasser. Zweitens: die Buhnen. Das sind die Reihen von Holzpfählen, die ins Meer hinausführen. An ihnen kann es zu Unterströmungen kommen. Außerdem sind Buhnen gelegentlich mit scharfen Muscheln besetzt.

Genug der Bedenken. Jetzt, wo man in Deutschland nahezu auf jeder Pfütze einen Stehpaddler sieht, will ich es auch mal wissen. Hannes fordert mich auf, mich aufs Board zu knien. So habe ich einen niedrigen Schwerpunkt und kann mich an die instabile Lage gewöhnen. Geht erstaunlich schnell. Das Board gehört "dem Oliver". Oliver ist Geschäftsführer des Grand Hotels Ahrenshoop und so sportbegeistert, dass er sein eigenes Brett für Schnupperkurse hergibt. Das Wichtigste üben wir zuerst: die Balance. Gewichtsverlagerung, Rumpfmuskeln ansteuern. Dann sagt Hannes: Aufstehen! Und zwar so, dass ich mit den Füßen parallel zum Board stehe. Das war’s dann mit seinem Versprechen. Das Wasser hat erfrischende 17 Grad. Immerhin gibt es keine Quallen.

Ein paar Versuche später beginne ich zu paddeln. Zunächst etwas unbeholfen, nur aus dem Arm. Dann erklärt mir Hannes, wie ich Schultern und Rumpf mit eindrehe und mich mit dem ganzen Körper in die Bewegung stemme. Ich nehme Fahrt auf, überlege schon, wie weit es nach Dänemark ist. Da höre ich Hannes hinter mir rufen. "Na, wie läuft’s?" Was Trainer eben so fragen. Aber ich merke: Die Frage kommt zur richtigen Zeit. Meine Beine werden langsam müde. Stand-up-Paddling ist anstrengender, als es aussieht. Es gibt Menschen, die machen Yoga auf dem Board. Mir genügt es für heute, einigermaßen aufrecht an Land zu kommen. Morgen gern wieder. Am Strandkorb wartet der Concierge mit dem Handtuch.

Technische Daten



Boardlänge: 3,55 m, Breite: 75 cm Volumen: 231 l, Gewicht: 12,9 kg, Basispreis: 1.199 Euro, SUP-Miete mit Einweisung Grand Hotel & Spa Kurhaus Ahrenshoop: 20 Euro (1 Stunde), 35 Euro (2 Stunden) inklusive Ausrüstung

Margit Stoffels ist Mitarbeiterin beim ZEITmagazin