Deutschlandkarte Orte, die nach Fußball klingen

Die Bundesligasaison hat begonnen, Tore sind wieder nur Tore und keine Jahrhunderttore, Sieger fliegen nicht mehr im Siegerflieger nach Hause, und Fans stehen nicht mehr in Fanmeilen. Das ist für die Volksseele etwa so schmerzhaft wie für die Kinderseele, wenn ein Kindergeburtstag zu Ende gegangen ist.

Ortseingangsschilder können Trost bieten. Wenn man manche der Ortsnamen auf sich wirken lässt, kann man sich einbilden, ein paar Orte hießen nur wegen des Fußballs so. Das ist natürlich nicht richtig, schließlich ist der Fußball wesentlich jünger, als es die meisten Ortsnamen in Deutschland sind (auch wenn man sich das Land ohne Fußball nicht mehr vorstellen kann). Außerdem klingen manche Namen nur dann nach Fußball, wenn man den Anklang daran unbedingt heraushören will, bei Traindorf zum Beispiel. Bei Abstoß oder Schlenzer kann man dagegen schon ins Grübeln kommen. Vielleicht war der Fußball ja längst in den Köpfen, bevor er zum ersten Mal gespielt wurde.