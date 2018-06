Wochenmarkt Der Aufschrei der Marmeladenmänner

Vor zwei Wochen habe ich an dieser Stelle behauptet, Männer kochten keine Marmelade ein, ich zumindest würde keinen kennen. Falls es doch einen Mann gebe, der Marmelade einkoche, möge er sich melden. Tja, ich habe selten so viele Zuschriften zu einem Artikel bekommen. Es sind bislang knapp 200, im Ton freundlich, in der Haltung bestimmt, schreiben die Staatsanwälte, Bundeswehroffiziere, Tischler, Chefärzte: Wir, die Marmelade kochenden Männer, nehmen es nicht hin, dass man uns ausgrenzt. Wir kochen Marmelade ein, und das ist auch gut so. Ich traue mich nicht nachzuschauen: Ich hoffe, es gibt auf Twitter keinen #AufschreiDerMarmeladenmänner. Es tut mir leid! Ich gebe es zu: Ich habe ein paar Vorurteile. Es ist nicht richtig, aber, bitte, passiert Ihnen das nie, dass Sie von sich auf andere schließen? Damit Sie mir glauben, dass ich die Entschuldigung ernst meine, drucke ich hier reumütig ein Rezept für Zwetschgenmarmelade ab, das mir Leser K. Lehnardt aus Münster geschickt hat.

Die Zwetschgen werden vermengt mit Zucker, Zitronensaft, Walnusskernen (in der Hand grob zerdrückt, nicht gemahlen) und Obstbrand, falls gewünscht. Einige Stunden lang durchziehen lassen, nach Möglichkeit über Nacht. Immer mal wieder umrühren. Die Masse zum Kochen bringen und ungefähr 5 Minuten lang sprudelnd kochen. Dann macht man die Gelierprobe (ein Wort, das ich von Herrn Lehnardt gelernt habe): Man gibt etwas von der Fruchtmasse auf einen kalten Teller, Teller etwas schräg halten, verläuft die Masse, muss sie länger einkochen. Bleibt sie fest, kann die Marmelade in ausgekochte Gläser abgefüllt werden.

Ich habe von einigen Lesern auch Kostproben ihrer Marmeladen erhalten. Auf meinem Schreibtisch stehen unter anderem die Sorten Stachelbeere, Himbeere, Johannisbeere mit Ingwer. Vielen Dank! Ich belasse sie dort erst mal, als süße Mahnung daran, dass nicht immer alles so ist, wie man sich das denkt.

Zwetschgenmarmelade mit Walnüssen

1 kg Zwetschgen oder Pflaumen (entsteint, längs geviertelt) 500 g Gelierzucker 1 : 2, etwa 30 ml Zitronensaft 50 g Walnusskerne, optional: 50 ml Obstbrand oder Walnusslikör