Stilkolumne Total große Hose

Im Zusammenhang von Mode und Emanzipation spielt das nackte Bein seit je eine große Rolle: Aus der Entscheidung, wie viel Bein eine Frau zeigt, werden allerlei Schlüsse gezogen. Immer wieder hieß es beispielsweise, dass Kleiderlängen mit der wirtschaftlichen Lage des Landes korrelierten. Je schwieriger die Zeiten, desto kürzer die Röcke. Das war natürlich Blödsinn.

In gewissen gesellschaftlichen Kreisen ist es jedoch unbestritten problematisch, Bein zu zeigen. So wurde Herzogin Kate angeblich von der Queen ermahnt, keine kurzen Röcke mehr zu tragen. Zu viel Bein zersetzt die Vorbildfunktion der königlichen Familie – das Volk könnte auf Abwege geraten. Dabei ist es stets umstritten, ob es Zeichen von Unterdrückung oder von Befreiung ist, viel Haut zu zeigen. In westlichen Ländern argwöhnt man: Reduziert der kurze Rock die Frau darauf, für den Mann sexy zu sein? In Ländern mit strenger muslimischer Tradition gilt es hingegen als Zeichen weiblichen Aufbegehrens, wenn die Frau sich nicht verhüllt.

Interessanterweise war es ausgerechnet die lange Hose, die den Weg zum Minirock ebnete. In den vierziger Jahren prägte Marlene Dietrich die sogenannte Marlene-Hose, als sie im Smoking mit weitem Hosenbein auftrat. Dies war ein Zeichen von Emanzipation, denn die Frau eignete sich einfach ein Kleidungsstück der Männergarderobe an und signalisierte damit, dass sie eines Tages auch seine gesellschaftliche Rolle übernehmen könnte.

Es kam nicht darauf an, ob das Bein ver- oder enthüllt war – sondern darauf, wem es gehörte. Egal, ob lange Hose oder Minirock – jetzt bestimmte die Frau selbst, ob sie dem Diktat der Gesellschaft folgen wollte oder nicht. Ob sie ihren Körper frei zeigte oder exklusiv ihrem Ehemann zuschrieb. Deswegen gehört das freie Bein genauso zur Emanzipation wie das verhüllte.

Bei Dior, Chanel, Lanvin und Calvin Klein Collection werden jetzt Hosen präsentiert, die nicht nur weit sind, sondern auch überlang. Man läuft darin leicht Gefahr, mit den Fersen auf den Saum zu treten und Schmutz vom Boden aufzusammeln. In der überlangen Hose ist das Bein kaum noch zu erahnen, die Trägerin verweigert die Auskunft darüber. Es ist sozusagen die erweiterte Form der Marlene-Hose. Marlene extended.

Foto: Überlange Hose von Calvin Klein Collection, 1.250 Euro