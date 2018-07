Tandemsprung Von A nach B

Als ich acht oder neun Jahre alt war, ging mein Vater mit mir in eine Achterbahn mit Fünffach-Looping. Die ersten drei überstand ich schadlos, im vierten musste ich mich übergeben. Durch die Schreie hinter mir wurde mir klar, dass jemand mein Essen im Flug abgefangen haben musste. Ich schäme mich dafür noch heute – und habe nach wie vor Angst vor allem, was hoch, wild, schnell und vor allem eine Kombination daraus ist. Ich war mir deshalb nicht ganz sicher, was mein Schwiegervater mir sagen wollte, als er mir einen Fallschirmsprung zum Geburtstag schenkte. Wollte er mich loswerden? Mich von meiner Angst kurieren? Oder einfach an etwas teilhaben lassen, was ihm selbst ungeheuren Spaß macht? Sie müssen wissen: Mein Schwiegervater ist ein Mann, der bei 14 Grad Wassertemperatur die Schiffsschraube von Tang befreit. Nackt. Ich bin eher so der Couchtyp. Aber ich wollte nicht feige sein.

Also finde ich mich eines Tages in einem orangefarbenen Sprunganzug in einem Hangar nördlich von Berlin wieder. Neben mir steht mein Tandempartner Karl, ein Ire. Karl sagt: "That’s gonna be awesome, dude." Ich denke: Nee, eher nicht. Karl ist zwar schon 3000 Mal gesprungen, öfter, als ich das Wort Fallschirmsprung in meinem Leben gesagt habe, aber: Wie zum Teufel soll mich dieser kleine Kerl in der Luft kontrollieren? Er 1,73 Meter und 65 Kilo, ich über 90 Kilo bei 1,88 Meter?

Wir steigen in eine Propellermaschine, die sich ähnlich nervös bewegt wie mein Magen. Karl starrt schweigend auf sein Handy, mein Schwiegervater grinst. Ich schlucke. Nach 20 Minuten sind wir in 4000 Metern Höhe angekommen. Karl steckt sein Handy ein, klinkt mein Sprunggeschirr bei sich ein und sagt den besten Satz der Welt: "Daniel, always remember: everywhere you go, I go." Dann wird es schwarz. Mein Körper dreht sich rechtsrum, meine Innereien drehen sich linksrum, als wir mit 230 km/h der Erde entgegenrasen. Eine Minute im freien Fall. Es ist schlimm. Und grandios. Der Schirm öffnet sich, und plötzlich ist alles gaaanz langsam. Als prallten zwei Leben aufeinander, eins im Zeitraffer, eins in Zeitlupe.

Am Ende sitze ich auf ausgedörrtem Gras, sehe meine Frau und meinen erleichterten Sohn und denke: Das war wunderschön, aber ich mache es nie wieder.