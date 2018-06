Die großen Fragen der Liebe Darf er von ihr Sex verlangen?

Die Frage: Marius und Verena haben beide Medizin studiert. Gegenwärtig arbeiten sie in unterschiedlichen Abteilungen eines großen Krankenhauses und kümmern sich gemeinsam um ihre Tochter. Marius ist jetzt öfter gereizt und unkonzentriert. Verena kennt ihn so nicht. "Warum bist du so nervös und unzufrieden?" Marius will erst nicht mit der Sprache heraus. "Ich weiß nicht, ich habe gehofft, dass es von selber vorbeigeht. Aber ich denke, als Mann bin ich einfach biologisch anders, ich muss regelmäßig mit einer Frau schlafen, sonst komme ich unter Triebdruck. Und du hattest in den letzten Monaten kaum mehr Lust auf mich." – "Aber ich bin doch keine Sex-Tankstelle!", sagt Verena empört. "Und warum hast du nichts gesagt?" – "Ich wusste doch, dass du mit mir schimpfen würdest!"

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Es ist richtig: Sexualität hat mit Biologie zu tun. Die Befriedigung sexueller Bedürfnisse leistet zu einem ausgeglichenen Seelenhaushalt einen wichtigen Beitrag. Das Problem von Marius und Verena hat aber nichts mit Triebdruck zu tun (da würde ja jede Form von Sex Abhilfe schaffen). Es steht für eine ängstliche, unsichere Bindung. Marius kann sich eine sexuelle Befriedigung nur dann vorstellen, wenn Verena ebenso viel Interesse an dieser hat wie er. Verena will keine Tankstelle sein, aber muss sie es so grob sagen? Marius fürchtet sich, ausgeschimpft zu werden, wenn er seine Bedürfnisse artikuliert – und so passiert es dann auch. Die Erotik droht unter dem Druck von biologischer These und moralischer Antithese ihre erlösende, spielerische Qualität zu verlieren.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Sein aktuelles Buch "Kassandras Schleier. Das Drama der hochbegabten Frau" ist bei Orell Füssli erschienen.

