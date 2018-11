Deutschlandkarte Waldbrandgefahr

So richtig ernst nimmt man in Deutschland Waldbrände nicht. Die Furcht vor dem sauren Regen ist jedenfalls größer. Das hat vielleicht damit zu tun, dass hierzulande im Jahr im Schnitt 500 Hektar abbrennen, in Russland hingegen einige Millionen Hektar. Aber schon so ein kleiner Waldbrand ist natürlich nicht schön. Der Deutsche Wetterdienst rechnet ständig aus, wie gefährlich es wäre, wenn es gerade irgendwo anfinge zu brennen. Für diese Karte hat er alle Extremwerte von 40 Jahren beachtet. Und da fällt ein Bundesland auf, das bislang vor allem für seine vielen Alleebäume bekannt war: Brandenburg. Hier sind die Böden sandig, also trocken, der Sommer ist heiß, es regnet kaum, das Klima ist fast schon russlandähnlich. Und es stehen Kiefern im Wald, die brennen besonders gut. Und weil in Brandenburg viele Wälder mit Kriegsmunition verseucht sind, die im Feuer explodieren können, wird die Gefahr, die von so einem kleinen deutschen Waldbrand ausgeht, plötzlich doch unheimlich.

Quelle: Deutscher Wetterdienst