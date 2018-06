Gesellschaftskritik Fußballerkinder

Der Franz gehört zum Beckenbauer wie Real zu Madrid. Dass es einst einen Fußballprofi Beckenbauer vornamens Stephan gab, ist aus dem kollektiven Gedächtnis ebenso spurlos verschwunden wie der 1. FC Saarbrücken, der Verein, für den er 1992/93 in der Bundesliga spielte, aus der ARD-Sportschau. Es ist halt nicht so einfach, mit der Last des Namens rechtzeitig in die Zweikämpfe zu kommen.

Nun sind gleich drei junge Spieler aufgetaucht, bei denen zwar auch der Vor- nicht zum Nachnamen passen will, denen aber eine unstephanhafte Zukunft vorausgesagt wird.

Bei Scholl denken selbst Ball-Abstinenzler den Mehmet automatisch mit – und nur Insider ein wenig an Lucas, den Sohn. Zum Gaudino, daran erinnern sich nicht nur Anhänger des Vokuhila-Oliba aus den Achtzigern, gehört immer noch mehr der Maurizio als der Gianluca. Und den Weiser kennen wenigstens die armen Tröpfe, die Fans des 1. FC Köln, des MSV Duisburg oder des VfL Wolfsburg sind, noch als Patrick – und lediglich ihre Leidensgenossen aus Kaiserslautern und München schon als Mitchell. Warum aber dürfen wir Hoffnung haben, dass Lucas Scholl, Gianluca Gaudino und Mitchell Weiser dem Stephan-Beckenbauer-Schicksal entkommen, dass sie nicht nur sehr gute Profispieler werden, sondern womöglich sogar besser als ihre Väter?

Nun, der gesamte Jugendfußball ist heute professioneller geführt als zu Stephan Beckenbauers E-Jugendzeiten. Bei großen Vereinen, bei denen Kinder großer Spieler gewöhnlich mit dem Kicken anfangen, trainieren ausgebildete und fest angestellte Fußballlehrer selbst die Jüngsten. Wer glaubt, es reiche aus, der Sohn eines Panini-Abziehbildchens zu sein, um später einmal "Wir haben kompakt gestanden" in TV-Kameras sagen zu dürfen, bekommt diesen Glauben frühzeitig ausgetrieben. Folge: Der genetische Vorteil des Fußballprofisohns wird nicht mehr so oft von Flausen im Kopf ausgekontert – und er scheitert seltener am Gegenpressing der Realität.

Ein zweiter Punkt kommt hinzu. In einer Welt, in der Väter immer weniger Respektspersonen sein wollen, sondern die Freunde ihrer Kinder, müssen Söhne nicht mehr gegen sie rebellieren. Denen von Fußballprofis fällt der Rebellionsverzicht besonders leicht – denn Söhne wie Väter wollen eh nur spielen.

Dass Lucas, Gianluca und Mitchell nicht den Stephan machen, kann man aber auch einfacher erklären: Patrick Weiser war gut, Maurizio Gaudino besser – doch selbst Scholli war noch lange kein Kaiser Franz.