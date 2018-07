Harald Martenstein Über das anstrengende Doppelleben der Moralhüter

In der vorletzten Ausgabe der ZEIT wurde die zunehmende Prüderie in Deutschland beschrieben. Nachdem ich die ZEIT beiseite gelegt hatte, schaltete ich den Fernseher ein und sah den ehemaligen Hamburger Innensenator und ehemaligen Zweiten Bürgermeister der Hansestadt, wie er nackt unter der Dusche stand. Ronald Schill war Kandidat bei Promi Big Brother auf Sat.1. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass jemals ein ehemaliger Spitzenpolitiker im deutschen Fernsehen nackt duscht. Aber dass ausgerechnet die rechten Politiker damit anfangen, erstaunt mich am meisten – gehört Freizügigkeit nicht zu den Kernkompetenzen der Liberalen? Wozu ist die FDP noch gut?

Ich wusste, dass die Schill-Partei vor etwas mehr als zehn Jahren in Hamburg fast 20 Prozent bekommen hat. Aber ich hatte vergessen, was die eigentlich wollte. Irgendwas mit Recht und Ordnung. Schill war Richter und dafür, dass Sexualstraftäter kastriert werden. Falls sie sich gegen die Kastration wehren, werden sie eben nicht entlassen. Im Tierheim ist das auch so. Außerdem wollte er, dass die Eltern von jugendlichen Straftätern ebenfalls bestraft werden. Sie haben auf ihre Kinder nicht gut aufgepasst.

Die Partei war für knallharte Anti-Drogen-Politik. Auch da galt der oberste Grundsatz der Partei, Recht und Ordnung. Wenn ein Jurist, zum Beispiel ein Richter, Drogen nimmt, dann ist es recht und in Ordnung. In seinen Memoiren schreibt Schill, dass er als Senator immer Glückspillen eingeworfen hat. Erst später sei er auf Koks umgestiegen. Es ist immer noch eine ungeklärte Frage der deutschen Geschichte, ob der Hamburger Innensenator, als er den Elternknast forderte, bekokst war oder ob so etwas eher von zu vielen Glückspillen kommt. Er musste kokseshalber den Haartest machen, der war positiv. Bei einem zweiten Test kam wie durch ein Wunder "negativ" heraus. Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel, hätte Forrest Gump da gesagt.

In den Memoiren schreibt er, dass er als Senator immer sogenannte "Königinnen der Nacht" in sein Büro im Rathaus abgeschleppt habe, allabendlich eine andere Königin, behauptet er. Über eines seiner Überstundenerlebnisse schreibt er: "Ihre Schreie tobten durch die Nacht. Bis sie einmal sogar einen Hörsturz erlitt."

Können Schreie in einem Rathaus überhaupt "toben"? Eltern, die man wegen ihrer missratenen Kinder in den Knast steckt, toben wahrscheinlich. Außerdem war Schill in Swingerclubs und musste dazu immer weit fahren, damit er beim Duschen keine anderen konservativen Senatoren trifft. Der Zweite Hamburger Bürgermeister a. D. fasst seine Laufbahn in dem Satz zusammen: "Mein Schwanz brach mir das Genick." Diesen Unfall muss man sich bildlich vorstellen, um zu begreifen, wie anstrengend eine Politiker-Karriere in Deutschland sein kann.

Schills Karriere war zu Ende, als er den Regierungschef Ole von Beust, nach dessen Darstellung, wegen Beusts Schwulsein zu erpressen versuchte. Was ihm das Genick gebrochen hat, war also in Wahrheit ein anderes Körperteil, das Körperteil, in dem die Fiesheit ihren Sitz hat. Erstaunlich bleibt die Tatsache, dass ein extrovertiertes Sexualverhalten und hoher Drogenkonsum von jeher Kennzeichen der politischen Rechten zu sein scheinen. In den USA finden die Republikaner ja kaum noch Präsidentschaftskandidaten, weil fast jeder konservative Republikaner einen Sexskandal am Bein hat, oder wo auch immer. Wenn ich aber Bernd Lucke von der AfD in einer Talkshow sehe, denke ich – nein, das darf ich hier nicht hinschreiben.

Harald Martenstein ist Redakteur des Tagesspiegels.

