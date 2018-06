Wir befinden uns im Jahr 1921. Seit drei Jahrzehnten empfängt Sigmund Freud seine Patienten im Haus Berggasse 19, die Adresse im neunten Wiener Bezirk ist fast so berühmt wie der Arzt selbst: Er hat mit der Entdeckung des Unbewussten die Vorstellung des Menschen von sich selbst revolutioniert und eine Methode zur Behandlung psychischer Störungen erfunden, die Psychoanalyse. Im ersten Stock öffnet ein Dienstmädchen eine Tür, bietet mir einen Sessel an. Der Friseur, der dem Professor jeden Morgen die Haare kämmt und den Bart stutzt, verlässt gerade die Praxis. Nun führt mich das Mädchen in einen düsteren Raum. An der Längswand, zwischen Kachelofen und einer Vitrine voll antiker Statuen, steht eine mit persischen Teppichen überzogene Couch. Dann tritt ein nicht sehr groß gewachsener Herr auf mich zu. Er trägt Vollbart und einen Dreiteiler aus Wollstoff.

Stefan Klein: Professor Freud ...

Sigmund Freud: Bitte, nehmen Sie Platz.

Klein: Sehr freundlich. Aber weshalb bitten Sie mich auf die Couch? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, möchte ich lieber im Sitzen mit Ihnen sprechen.

Freud: Es macht mir etwas aus. Ich vertrage es nicht, acht Stunden täglich oder länger von anderen angestarrt zu werden. Ich halte darum an dem Rat fest, den Kranken auf einem Ruhebett lagern zu lassen, während man hinter ihm Platz nimmt. Der Patient fasst die ihm aufgezwungene Situation gewöhnlich als Entbehrung auf und sträubt sich gegen sie, besonders wenn der Schautrieb, das Voyeurtum, in seiner Neurose eine bedeutende Rolle spielt.

Klein: Professor, möglicherweise haben Sie etwas missverstanden. Ich bin nicht Ihr Patient.

Freud: Das haben schon viele gesagt.

Stefan Klein geboren 1965, ist Biophysiker. Er schrieb den Bestseller Die Glücksformel oder Wie die guten Gefühle entstehen. Für das ZEITmagazin führt er regelmäßig Gespräche mit Wissenschaftlern. Am 7. Oktober erscheint sein neues Buch Träume – eine Reise in unsere innere Wirklichkeit.

Klein: Bitte glauben Sie mir: Ich will mich nur mit Ihnen unterhalten. In meiner Zeit sprechen die Menschen noch immer von Ihren Ideen. Verdrängung und Über-Ich, seelischer Komplex und narzisstische Kränkung – Ihre Ausdrücke sind in unsere Alltagssprache eingegangen. Aber Sie sind noch immer umstritten. Die einen vergleichen Sie als Entdecker der menschlichen Natur mit Kolumbus und Darwin, die anderen nennen Sie einen Scharlatan.

Freud schweigt.

Sigmund Freud wurde 1856 in Freiberg in Mähren geboren. Als Arzt und Wissenschaftler schuf er die Grundlagen der modernen Psychologie. 1896 prägte er den Begriff der Psychoanalyse. Die Traumdeutung, eines seiner Hauptwerke, erschien 1899. Freud starb 1939 in London im Exil.

Klein: Meine Güte, Sie machen es mir aber schwer. Sagen Sie doch etwas!

Freud: Ehe ich Ihnen etwas sagen kann, muss ich viel über Sie erfahren haben. Bitte teilen Sie mir mit, was Sie von sich wissen.

Klein: Was ich von mir weiß? Haben nicht Sie uns gelehrt, was wir alles nicht über uns wissen? "Das Ich sei nicht Herr in seinem eigenen Haus, weil ein Teil des eigenen Seelenlebens sich der Kenntnis und der Herrschaft des Willens entzieht." Ihre Worte.

Freud: Natürlich. Das Ich spielt doch die Rolle des dummen August im Zirkus, der überall seinen Senf dazugibt, damit die Zuschauer glauben, er ordne alles an, was da vor sich geht. Erzählen Sie mir einen Traum.

Klein: Ich verstehe. Sie haben ja Träume einen Schlüssel zur Selbsterkenntnis genannt.

Freud: Die Traumdeutung ist die Via regis, der Königsweg, zur Kenntnis des Unbewussten im Seelenleben.

Klein: Das sehe ich ähnlich. Heute wissen wir: Träume können uns tatsächlich zeigen, wer wir sind und wie wir funktionieren. Aber das Unbewusste ist ganz anders, als Sie es sich vorgestellt haben. Forscher haben Zehntausende Träume in Rechenmaschinen erfasst, die wir Computer nennen. Sie können mit speziellen Apparaten sogar einem Schläfer in den Kopf sehen und beobachten, was er gerade träumt.

Freud: Sehr interessant. Aber Sie wollten mir einen Traum erzählen.

Klein: Na schön. Ich träume regelmäßig davon, dass ich noch einmal das Abitur ablegen muss. Aber ich habe nicht die mindeste Ahnung davon, was die Lehrer abfragen könnten, weil ich den Unterricht so oft geschwänzt habe.

Freud: Und, was fällt Ihnen dazu ein?

Klein: In der Oberstufe habe ich wirklich alles daran gesetzt, so wenig Zeit in der Schule zu verbringen wie möglich. Insofern ist der Traum realistisch. Aber fast genauso oft sehe ich nachts statt des Abiturs die Diplomprüfung oder die Verteidigung meiner Doktorarbeit auf mich zukommen, dabei habe ich die Universität gern besucht. Vor allem hatte ich nie ernsthafte Prüfungsangst. Durchgefallen bin ich nur einmal, als ein sichtlich gelangweilter Fahrlehrer mein Geschick im Einparken sehen wollte. Insofern hat dieser Traum mit meiner Erinnerung wenig zu tun.

Freud: Er ist ein Stück Ihres überwundenen Kinderseelenlebens. Im Prüfungstraum zeigen sich die unauslöschlichen Erinnerungen an die Strafen, die wir in der Kindheit für verübte Untaten erlitten haben. Es ist dann nicht weiter auffällig, wenn die Vorwürfe wegen der "Dummheiten" und "Kindereien" sich auf die Wiederholung beanstandeter sexueller Akte bezogen.

Klein: Sie wollen meinen Abiturtraum darauf zurückführen, dass ich bei Doktorspielen erwischt worden sein soll? Bei allem Respekt, Professor, das ist absurd.

Freud: Selbstverständlich sagen Sie das. Schon wenn man einen seiner jugendlichen Patienten befragt, ob er sich je mit der Masturbation befasst habe, würde man gewiss keine andere Antwort hören als: O na, nie. Sehen Sie, die Arbeit der Traumdeutung vollzieht sich gegen einen Widerstand, dessen Äußerungen kritische Einwendungen sind. Bin ich nun zu misstrauisch, wenn ich vermute, dass in demselben Moment, da die Psychoanalyse vor Ihnen auftaucht, auch der Widerstand gegen sie bei Ihnen sein Haupt erhebt?

Klein: Allerdings ist die Psychoanalyse nicht erst in diesem Moment vor mir aufgetaucht. Ich kenne Ihre Theorien schon lange. Aber wie mein Prüfungstraum mit unterdrückter Sexualität zusammenhängen soll, müssen Sie mir erklären.

Freud: Bitte beachten Sie, dass unsere Lehre nicht auf der Würdigung des manifesten Trauminhalts beruht. Den Weg zum Verständnis des Traumes beschreiten wir, indem wir annehmen, dass das, was wir als Traum nach dem Erwachen erinnern, nicht der wirkliche Traumvorgang ist, sondern nur eine Fassade, hinter welcher sich dieser verbirgt.

Klein: Es geht Ihnen also gar nicht um das, was ich im Schlaf gesehen habe! Ihrer Meinung nach verstellen die Bilder des Traumes dessen wahre Botschaft. Und was wirklich gemeint ist, kommt erst auf der Couch des Analytikers zum Vorschein.

Freud: Der Traum ist ein Bilderrätsel. Die richtige Beurteilung des Rätsels ergibt sich offenbar erst dann, wenn ich mich bemühe, jedes Bild durch eine Silbe oder ein Wort zu ersetzen, das nach irgendwelcher Beziehung durch das Bild darstellbar ist. Die Worte, die sich so zusammenfinden, sind nicht mehr sinnlos, sondern können den schönsten und sinnreichsten Dichterspruch ergeben.

Klein: Sie denken also, dass sich das Unbewusste in Symbolen ausdrückt.

Freud: Die übergroße Mehrzahl der Symbole im Traum sind Sexualsymbole. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ein junger Mann sieht sich im Traum in der Oper. Plötzlich fliegt er schräg hinweg über das Parkett bis ans Ende, greift sich dann in den Mund und zieht sich zwei Zähne.

Klein: Und?

Freud: Ich mache hier auf die so häufige Verlegung von unten nach oben aufmerksam, die im Dienste der Sexualverdrängung steht ...

Klein: ... damit meinen Sie sexuelle Wünsche, die wir uns Ihrer Meinung nach nicht eingestehen und die sich darum verschlüsselt ausdrücken?

Freud: Ja. Der Träumer mag seine eigenen Wünsche nicht. Er verwirft, zensiert sie. Sie erlauben?

Freud zieht eine Zigarre hervor.

Klein: Natürlich. Sie rauchen gern?

Freud: Ohne bin ich komplett arbeitsunfähig, ein geschlagener Mann. Auch ein Ersatz für den Sexualgenuss. Es ist mir aufgegangen, dass die Masturbation die einzige große Gewohnheit, die <Ursucht> ist. Erst als deren Ersatz treten die Verlangen nach Alkohol, Morphin, Tabak ins Leben.

Klein: Ich würde sagen, dass Sie schwer nikotinsüchtig sind. Aber Sie wollten mir den Zahntraum erläutern.

Freud: Allerlei Sensationen und Intentionen, die sich an den Genitalien abspielen sollten, können durch die Verdrängung wenigstens an anderen einwandfreien Körperteilen realisiert werden. Organe benehmen sich wie Ersatzgenitalien. Ein Fall von solcher Verlegung ist es auch, wenn in der Symbolik des unbewussten Denkens die Genitalien durch das Gesicht ersetzt werden. Überlegen Sie doch nur, welche Anspielungen uns zu Backen, Lippen oder Nase einfallen. Nur ein Gebilde steht außer jeder Möglichkeit von Vergleichung ...

Klein: ... die Zähne!

Freud: Und gerade dies Zusammentreffen von Übereinstimmung und Abweichung macht die Zähne für die Zwecke der Darstellung unter dem Druck der Sexualverdrängung geeignet.

Auch Freud hat Alpträume. Immer wieder erlebt er einen Traum aus seiner Zeit als Gymnasiast, er wird in Geschichte geprüft. © Ryan Inzana

Klein: Interessante Logik. Wie muss ein Körperteil eigentlich aussehen, damit Sie es nicht zum Sexualsymbol erklären?

Freud: Ich will nicht behaupten, dass nun die Deutung des Zahnreiztraumes als Onanietraum, an deren Berechtigung ich nicht zweifeln kann, voll durchsichtig geworden ist. Aber das Schwergewicht, das ich in meiner Lehre auf die Sexualität gelegt habe, war gewiss kein Fehler. Sie können eine beliebige menschliche Gefühlsregung analysieren – und werden immer als ihren ursprünglichen Impuls die Sexualität finden, der das Leben seine eigene Fortdauer verdankt.

Klein: Aber nur, weil wir alle einmal gezeugt worden sind, steht doch nicht hinter jeder Emotion, jedem Gedanken der Wunsch nach Sex! Welche Belege für die Allgegenwart des Geschlechtstriebs haben Sie denn? In den erwähnten Träumen sehe ich keine. Erst durch Ihre Interpretationen ist der Sex ins Spiel gekommen.

Freud: Wenn ein Angeklagter vor dem Richter sich zu einer Tat bekennt, so glaubt der Richter ihm das Geständnis; wenn er aber leugnet, so glaubt ihm der Richter nicht. Wäre es anders, so gäbe es keine Rechtspflege.

Klein: Aber es gibt einen Freispruch aus Mangel an Beweisen. Die vermisse ich übrigens auch bei der Lektüre Ihrer Bücher. Und Sie sehen ja nicht nur Sex in allen Winkeln unserer Seele lauern. Sie unterstellten den Menschen Mordgelüste an ihren Vätern, Inzestwünsche mit der Mutter, Ekel vor dem eigenen Körper. Ihre Patienten können Ihnen kaum dergleichen erzählt haben. Schließlich schreiben Sie, dass diese Ungeheuerlichkeiten den Betroffenen unbewusst waren. Erst Ihre Deutungen zeigten den Patienten, wie es Ihrer Meinung nach in ihrem Innersten aussah. Warum sind Sie sich so sicher, dass Sie richtig lagen?

Freud: Wer Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, überzeugt sich, dass die Sterblichen kein Geheimnis verbergen können. Wessen Lippen schweigen, der schwätzt mit den Fingerspitzen; aus allen Poren dringt Verrat. Aus welch geringen Anzeichen schließen Sie denn, dass Sie die Neigung einer Dame gewonnen haben? Warten Sie dafür eine ausdrückliche Liebeserklärung, eine stürmische Umarmung ab, oder reicht Ihnen nicht ein von anderen kaum bemerkter Blick, eine Verlängerung des Händedrucks um eine Sekunde aus? Im Übrigen wäre es ein Irrtum, zu glauben, dass eine Wissenschaft aus lauter streng bewiesenen Lehrsätzen besteht, und ein Unrecht, solches zu fordern. Diese Forderung erhebt nur ein autoritätssüchtiges Gemüt.

Klein: Dass ich zu viel Respekt vor Autoritäten aufbringe, hat mir noch niemand gesagt. Allerdings hätte es vielen Ihrer Patienten wohl gut getan, wären sie kritischer gewesen. Die Psychoanalyse hat in den mehr als hundert Jahren ihres Bestehens mit unbegründeten Deutungen großes Leid angerichtet.

Freud: Viele Behandlungsversuche misslangen in der Frühzeit der Analyse. Freunde der Analyse haben uns geraten, einer Sammlung von Misserfolgen durch eine von uns entworfene Statistik der Erfolge zu begegnen. Ich bin darauf nicht eingegangen. Die Patienten waren zu unterschiedlich, die Zeiträume zu kurz, um die Haltbarkeit der Heilung zu beurteilen.

Klein: Stattdessen haben Sie glänzend geschriebene Berichte über einzelne Patienten verfasst. Historiker halten Ihnen vor, dass Sie es mit den Tatsachen nicht so genau nahmen.

Freud: Sie haben recht, wenn Sie finden, dass meine Berichte sozusagen des ernsten Gepräges der Wissenschaftlichkeit entbehren. Die Krankengeschichten, die ich schrieb, sind wie Novellen zu lesen.