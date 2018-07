Die großen Fragen der Liebe Muss er "ich" statt "wir" sagen?

Die Frage: Maria, eine 36-jährige Anwältin, kannte den 38-jährigen Programmierer Alexander erst drei Wochen, als dieser in eine heftige berufliche Krise geriet. Ihm wurde fristlos gekündigt, weil er angeblich einen Laptop gestohlen haben sollte. Alexander war so schockiert, dass er sich verhielt wie das sprichwörtliche Lamm auf der Schlachtbank. Maria sprang für ihn ein, schrieb mehrere geschliffene Briefe, drohte mit einem Prozess – bis die Kündigung rückgängig gemacht wurde. Nach einem halben Jahr sitzen die beiden im Restaurant; die Stimmung ist gedrückt. "Wir haben uns nichts mehr zu sagen", seufzt Alexander. "Vielleicht sollten wir Schluss machen! Es würde eine Last von unseren Schultern fallen!" – "Rede nicht von ›wir‹, wenn du ›ich‹ meinst!", protestiert Maria.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Wer das große Wir für sich beansprucht, zwingt sein Gegenüber in die ungeliebte Rolle des kleinen Ich. Daher ist Marias Protest verständlich; wenn Alexander sagen würde: "Ich weiß nicht, worüber ich mit dir reden soll, mir fällt nichts ein", wäre klarer, wo das Problem liegt. Vielleicht würde er dann auch weiterdenken können, ob seine Einfallslosigkeit etwas mit Marias machtvoller Rolle in seiner Krise zu tun hat. Meist dient das Pseudo-Wir dazu, Schattenseiten einer Beziehung zu vertuschen. Alexander fühlt sich bedrückt und unterlegen. Die drohende berufliche Pleite hat er nicht aus eigener Kraft abwehren können. Maria verdient besser als er, kann sich besser ausdrücken, was findet sie überhaupt an ihm? Wer sich solcher Gedanken schämt, findet Zuflucht in der Rede vom Wir.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Sein aktuelles Buch "Kassandras Schleier. Das Drama der hochbegabten Frau" ist bei Orell Füssli erschienen.

