Die großen Fragen der Liebe Muss er seine Ängste therapieren lassen?

Die Frage: Lena hat sich aus einer Ursprungsfamilie mit zwei suchtkranken Eltern durch mehrere psychotherapeutische Behandlungen gelöst. Sie findet Halt in ihrer Arbeit als Krankenschwester und möchte zusammen mit Ralf alt werden, der aus einer gescheiterten Ehe einen inzwischen 14-jährigen Sohn hat. Lena würde gern in eine gemeinsame Wohnung ziehen; Ralf kann sich nicht entscheiden und baut dann ein Hindernis auf: Er kauft eine Wohnung mit Dachterrasse, in der kein Platz für sie wäre. Lena glaubt, er könnte das getan haben, weil er ein Näheproblem hat: Seine Mutter hat ihn verlassen, als er ein Kind war. Ralf solle eine Therapie machen, um das endlich zu verstehen und seine Bindungsangst zu überwinden. Ralf will davon nichts wissen, obwohl er sichtlich an Lena hängt.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Auseinandersetzungen darüber, wie Ängste bewältigt werden, sind eine wichtige Grundlage jeder Liebesbeziehung. Manche Menschen möchten möglichst viel Nähe – ihnen ist ihre Angst bewusst, ein Partner könnte verloren gehen. Andere möchten sicheren Abstand – sie fürchten sich, ihre Autonomie zu verlieren. Lena möchte, dass Ralf mit seinen Ängsten genauso umgeht wie sie. Aber Ralf hat sich dahin entwickelt, seine Ängste zu verdrängen. Er erlebt keine Angst, mit ihr zusammenzuziehen, er will nur seine schöne Wohnung nicht aufgeben. Wer selbst Ängste gut verdrängen kann, wird die Aufforderung, eine Therapie zu machen, nicht so empfinden, dass ihn jemand von einem drückenden Schuh befreien will, sondern dass er einen Schuh anziehen soll, der ihm nicht passt.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Sein aktuelles Buch "Kassandras Schleier. Das Drama der hochbegabten Frau" ist bei Orell Füssli erschienen.

