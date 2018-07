Ich habe einen Traum Andres Veiel

Ich stehe auf einer Obstbaumwiese. Auf dieser Wiese habe ich als Kind mit meinen Freunden gespielt, wir sind auf die Bäume geklettert und haben die Spinnen mit Ameisen gefüttert, haben zugesehen, wie die Ameisen im Spinnennetz zappelten, um schließlich eingesponnen und ausgesaugt zu werden. Es liegt Schnee, aber inmitten dieser Winterlandschaft steht ein blühender Birnbaum. Ein Raupenfahrzeug nähert sich dem Baum, langsam und vorsichtig, beinahe zärtlich fährt es an den Baum heran, so als nähme es Kontakt auf. Dann fährt es ein Stück zurück, legt die Schaufel an den Baum und baut Druck auf, versucht, ihn umzustoßen. Zuerst scheint der Baum standzuhalten. Die Raupe fährt noch einmal zurück, dann wieder vor, und ich beobachte, wie der Baum wie in Zeitlupe langsam umstürzt.

Andres Veiel 54, ist einer der bekanntesten Dokumentarfilmer Deutschlands. In Black Box BRD (2001) stellte er die Biografie des Bankers Alfred Herrhausen der des Terroristen Wolfgang Grams gegenüber. In Die Spielwütigen (2004) porträtierte er vier Schauspielschüler. Zurzeit arbeitet er an einem Film über den Künstler Joseph Beuys

Diesen Traum habe ich seit meiner Jugend häufig geträumt. Als ich 16 oder 17 war, bin ich mit unendlicher Wut und tiefem Hass aufgewacht – weil ich im Traum ohnmächtig zusehen musste, wie dieser Ort meiner Kindheit zerstört wird. Der Traum hatte damals einen sehr realen Hintergrund. Ich bin in Möhringen aufgewachsen, einem südlichen Vorort von Stuttgart. In den siebziger Jahren wurden viele Verwaltungsstellen von Stuttgart in die umliegenden Orte verlegt, etliche Obstwiesen verschwanden unter Betonklötzen. Auch unsere Wiese war bedroht, an der Stelle sollte eine Umgehungsstraße gebaut werden. Dagegen habe ich mich mit einigen Freunden sehr engagiert.

Der Traum spiegelte ein ständiges Bedrohungsszenario. Gleichzeitig war er verbunden mit einem Gefühl der Entwurzelung. Da, wo ich lebte, fühlte ich mich nicht zugehörig: in dem Vorort mit seinen Carports und Doppelgaragen, den auf 1,20 Meter gestutzten Ligusterhecken, den Nachbarn, die meine Freunde und mich mit Sprüchen bedachten wie "Euch hat Hitler vergessen zu vergasen", weil wir lange Haare hatten.

Hinter unserem Protest stand die Sehnsucht nach Heimat. Auf der einen Seite hat mich der Protest meiner Heimat entfremdet. Andererseits hat er meine Freunde und mich in unserem Dagegensein zusammengeschweißt. Schließlich sind wir alle weggegangen. Ich bin nach Berlin gezogen, drei meiner Freunde haben sich das Leben genommen.

Den Obstwiesentraum habe ich auch später noch viele Male geträumt. Er wurde für mich zum Symbol einer Verunsicherung: Dieses Zugehörigkeitsgefühl, das ich in meiner Jugend auch dank der klaren Feindbilder hatte, dieses eindeutige Bild von mir und der Welt bröckelte. Ich musste mir die Welt immer wieder neu und komplizierter erklären.

Seit einigen Jahren ist der Traum ausgeblieben. Die Wiese gibt es immer noch, unser damaliger Kampf war erfolgreich. Wenn ich heute Möhringen besuche, freue ich mich an meiner alten Wiese, besuche die Nachfahren der Spinnen und wundere mich rückblickend über diesen Hass und die Ohnmacht, die in meinem Traum zum Ausdruck kamen. Habe ich mich mit dem Ort meiner Jugend ausgesöhnt?

Aufgezeichnet von Jörg Böckem

