Die großen Fragen der Liebe Sollen sie nach der Krise noch mal heiraten?

Die Frage: Per und Gila sind seit 24 Jahren zusammen. Sie haben drei Kinder und hatten in den letzten Jahren bewegte Zeiten. Gila war sehr unzufrieden. Sie fand, Per arbeite zu viel, außerdem habe er seit Jahren jeden längeren gemeinsamen Urlaub verweigert. Sie wisse nicht, ob sie mit ihm zusammenbleiben wolle, wenn der jüngste Sohn ausgezogen sei. Dann flog Pers Beziehung zu einer Kollegin auf. Gila war sehr empört. Sie spülte ihren Ehering ins Klo und verlangte von Per, er müsse ausziehen. Per gab die Geliebte auf und schenkte Gila ihren Traumurlaub auf einem Segelschiff. Zur Krönung will er Gila noch einmal heiraten, auf dem Schiff. Auch der Kapitän ist schon eingeweiht. Den verlorenen Ring hat er heimlich nachmachen lassen. Gila hat keine Lust auf dieses Brimborium.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Ich kann Gila verstehen. Wer sich so drastisch jeder ehelichen Symbolik entledigt hat, wird etwas mehr Zeit benötigen, um wieder Vertrauen aufzubauen. Ring und Gelöbnis haben beim ersten Mal nicht funktioniert, warum soll die romantische Zeremonie das beim zweiten Versuch leisten? Will Per möglichst schnell sein schlechtes Gewissen loswerden und Gila daran hindern, ihrerseits zu prüfen, was sie eigentlich an ihn bindet? Diesen Verdacht weckt sein – ökonomisch verständliches – Bemühen, allein Gilas Ring zu ersetzen, obwohl doch sein eigener den neuen Glanz viel dringender brauchte. Die beiden sollten sich mehr Zeit nehmen und herausfinden, ob die Krise wirklich überwunden ist oder ob sie nur umschifft werden soll.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE. Sein aktuelles Buch "Kassandras Schleier. Das Drama der hochbegabten Frau" ist bei Orell Füssli erschienen.

