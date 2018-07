Architektur Möbel kommen aus dem Drucker

ZEITmagazin: Frau Hadid, wie entwirft man einen Stuhl zum Ausdrucken?

Zaha Hadid: Dafür braucht man einige Computerprogramme, natürlich einen 3-D-Drucker mit Farbverlauf und viel Geduld. Wir haben allein vier Wochen an dem Entwurf des Stuhls gearbeitet. Dafür ist jedes Detail genau berechnet und exakt entworfen, bevor auch nur ein Stück Material in die Hand genommen wird. 3-D-Entwürfe erlauben uns, sehr genau zu arbeiten, ohne dabei Ressourcen zu verschwenden.

ZEITmagazin: Wie lange wird es dauern, so einen Stuhl zu drucken?

Hadid: Ungefähr zwei Wochen.

ZEITmagazin: Ihre Objekte und Ihre Architektur sind von organischen Formen inspiriert. Auch bei diesem Stuhl sind Sie Ihrer Designsprache treu geblieben.

Hadid: Mit meinem Entwurf möchte ich zeigen, welche Möglichkeiten uns inzwischen offenstehen, wenn wir ein Möbelstück am Computer erschaffen. Die ergonomischen und technischen Ansprüche bestimmen die Form. Sie harmonisch umzusetzen ist natürlich ein komplexer Vorgang. Dafür kann der Drucker gestalterische Elemente wie Farben oder Muster, aber eben auch alle wichtigen Aspekte für eine stabile Konstruktion, wie die Dicke des Materials, direkt umsetzen.

ZEITmagazin: Und aus welchem Material wird der Stuhl sein?

Hadid: Aus dem transparenten Kunststoff VeroClear, den die 3-D-Druck-Firma Stratasys entwickelt hat, mit der wir eng zusammenarbeiten und die den Stuhl drucken wird.

ZEITmagazin: Kann man denn auf so etwas wirklich sitzen?

Hadid: Natürlich! Die gebogene Form und damit jedes einzelne Detail des Stuhls sind so berechnet, dass der Stuhl am Ende stabil steht. Wir sind gerade dabei, den Prototyp zu überarbeiten. Bald werden Kunden ihn sich auf Wunsch ausdrucken lassen können.

ZEITmagazin: Sie sagen "ausdrucken lassen". 3-D-Drucker sind trotz fortschrittlicher Technik immer noch sehr kostspielig, nur wenige Menschen werden sich einen eigenen leisten können. Welche Rolle wird der 3-D-Druck in Zukunft spielen?

Hadid: Selbstverständlich sind 3-D-Drucker eine teure Angelegenheit, aber auf einzelne Bauteile in der Architektur bezogen zahlt sich das aus. Das direkte Übersetzen von digitalen Entwürfen in dreidimensionale Objekte wird den Hausbau grundlegend verändern. Eine gekrümmte Wand zum Beispiel wird nicht mehr teurer sein als eine gerade, da beim digitalen Entwerfen nicht die Form über den Preis entscheidet, sondern das Volumen und das Gewicht des am Ende verwendeten Materials. Schon heute können dreidimensionale Gelenke ausgedruckt werden, die man für tragende Fachwerkkonstruktionen im Häuserbau braucht. Neben überschüssigem Material werden auch die Transportkosten minimiert, da das jeweilige Element direkt vor Ort entsteht. Es wird nur gedruckt, was letztendlich auch für die Konstruktion benötigt wird.

ZEITmagazin: Und unsere Möbel, werden wir sie, wie Ihren Stuhl, auch bald alle selbst ausdrucken?

Hadid: Bislang beschränkt die Größe des Druckers leider auch das, was er ausspuckt. Um diesen Stuhl drucken zu können, muss der Drucker mindestens so groß sein wie der Stuhl selbst, also ungefähr 1,2 x 1,2 x 1,0 Meter. Bei einem Bett wird das schon schwieriger.

